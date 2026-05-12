Se viene la mini Toyota Hilux: cómo será la pickup para pelear con Fiat, Ford y RAM

Qué se sabe de la pickup compacta que Toyota ya tiene en fase de desarrollo en Brasil.

La exitosa Toyota Hilux tendrá en poco tiempo una “hermana menor” que promete revolucionar el segmento de las pickups compactas. Se trata de un proyecto (denominado 150D) que la marca japonesa ya viene desarrollando y que apunta directamente a competir con modelos como la Fiat Toro, la Ford Maverick y la RAM Rampage, en uno de los nichos de mayor crecimiento en la región, al que también se sumarán Renault con la Niagara y Volkswagen con la Tukan.

Mientras la Toyota Hilux sigue dominando el mercado argentino de camionetas medianas, las automotrices comenzaron a apostar fuerte por propuestas más accesibles, versátiles y pensadas también para el uso urbano y recreativo. Y Toyota no quiere quedarse afuera de ese universo.

Según los primeros datos que trascendieron, esta nueva camioneta compacta (derivada del Concept EPU presentado en 2023) tendría una base muy conocida: la plataforma del Corolla Cross. Esto marca una diferencia importante frente a la Toyota Hilux tradicional, ya que se trataría de un modelo monocasco, más cercano a un SUV que a una pickup clásica con chasis de largueros.

El desarrollo ya estaría avanzado y con pruebas en marcha en Brasil, uno de los mercados clave para este tipo de vehículos. Desde allí también se proyecta su posible llegada a otros países de la región, incluyendo Argentina, donde la Toyota Hilux es líder histórica en su segmento.

Además, este nuevo modelo no solo buscaría ampliar la gama de Toyota, sino también captar a un público más joven o urbano, que hoy ve en las pickups compactas una alternativa interesante en equipamiento y performance frente a los SUV tradicionales.

Cómo será la nueva pickup compacta de Toyota

Se espera que la mini Hilux adopte una estética robusta, con líneas similares a las del Corolla Cross, pero con detalles específicos como mayor despeje del suelo y buena capacidad de carga. Esto le permitiría mantener cierto ADN de la Toyota Hilux, aunque adaptado a un uso más familiar.

Toyota Corolla Cross Se cree que de frente, la pickup será similar al Toyota Corolla Cross. Toyota

En cuanto a motorizaciones se estima que podría compartir mecánica con el Corolla Cross. Esto incluye opciones nafteras, como el conocido motor 2.0 Dynamic Force ya utilizado en la familia Corolla, que entrega hasta 171 CV y está acompañado por una transmisión automática CVT que simula diez marchas. También se esperan variantes híbridas, una jugada estratégica para diferenciarse de rivales como la Toro o la Maverick. En ese caso, la marca combinaría un motor naftero 2.0 con dos impulsores eléctricos, convirtiéndose en el primer híbrido enchufable de la marca en el mercado brasilero.

Además, se espera que incorpore tecnología de seguridad y asistencia a la conducción similar a la de los modelos más recientes de Toyota, incluyendo el paquete Toyota Safety Sense. Así, la marca buscaría trasladar el prestigio de la Toyota Hilux a un formato más accesible.

Cuándo llega la mini Toyota Hilux

Esta futura pickup –de la que todavía no se conoce el nombre comercial– formará parte de una inversión de 2.200 millones de dólares en la planta de Sorocaba (Brasil), donde la marca ya produce los Corolla y Corolla Cross. Allí se utilizará la arquitectura TNGAC, una plataforma que, además de ser ligera y modular, facilita la adopción de sistemas híbridos y enchufables, tal como demanda hoy el consumidor regional.

Aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada, todo indica que el proyecto avanza con firmeza. Algunas versiones señalan que podría lanzarse en 2028, con producción en Brasil.

Tendrá que enfrentar a propuestas nuevas, como la Ford Maverick y la RAM Rampage, que apuntan a un público que prioriza el confort, la tecnología y el diseño, por sobre las capacidades off-road extremas de una Toyota Hilux convencional. Y a los nuevos productos que se vislumbran también muy tecnológicos: Renault Niagara, Volkswagen Tukan y BYD Mako.