Así será la pickup anti Toro que prepara un gigante chino y ya tiene fecha de lanzamiento

BYD tiene lista una pickup compacta que proyecta fabricar en Brasil para toda la región. Cómo es y cuándo saldrá.

El proyecto de pickup compacta del gigante chino BYD ya tiene nombre propio: Mako. Y así este modelo, que apunta directamente a competir con referentes como la Fiat Toro o la RAM Rampage, empieza a tomar forma. Con una propuesta innovadora y electrificada, la BYD Mako ya tiene fecha de lanzamiento confirmada y, por supuesto, genera expectativa en la región.

El crecimiento de las pickups compactas en América Latina abrió la puerta a nuevos jugadores. A la pionera Fiat Toro luego se le sumaron la Ford Maverick, la RAM Rampage, y Volkswagen apura su Tukan. Ahora también estará BYD con la Mako para meterse en la pelea. La marca china apuesta por una fórmula que combina diseño moderno, tecnología y eficiencia energética, a partir de motorizaciones híbridas.

Uno de los aspectos sobresalientes que se esperan de la BYD Mako es justamente su sistema híbrido, que le permitiría ofrecer una potencia cercana a los 235 CV. Este dato la posiciona como una de las opciones más potentes dentro de su categoría.

BYD Mako: cómo es la pickup que quiere destronar a la Toro

La BYD Mako se presenta como una pickup compacta con un diseño moderno y agresivo. En mecánica vendrá con un sistema híbrido enchufable DM-i, que combina un motor 1.5 naftero con un propulsor eléctrico, para llegar así a los 235 CV y 400 Nm de torque, junto a una transmisión e-CVT. Esa combinación promete bajo consumo, bajas emisiones y un rendimiento más eficiente frente a sus competidores directos.

BYD Mako BYD Mako. BYD

Para las versiones tope de gama incluso se espera una configuración con doble motor eléctrico y tracción integral, que podría alcanzar hasta 324 caballos.

Otro punto fuerte de la BYD Mako será su equipamiento: se espera que incluya un alto nivel de tecnología, con pantallas digitales, conectividad avanzada y múltiples asistencias a la conducción. Será una pickup pensada tanto para el uso urbano como para actividades recreativas.

Cuándo se lanza la BYD Mako

BYD tiene previsto para la Mako un lanzamiento en Brasil en agosto, y luego un despliegue progresivo en distintos mercados. A la región primero llegará importada, pero la automotriz tendría la intención de producirla en Camaçari, Bahía, dentro del complejo industrial que la marca china está desarrollando en Brasil. Esa decisión le permitiría a BYD mejorar su competitividad y así fortalecer su presencia regional.

Esto lógicamente también será relevante para otros países de la región, donde la pickup podría tener mejores condiciones comerciales que un modelo importado desde China. Aunque todavía no se confirmó su llegada a la Argentina, todo indica que a partir de la estrategia centrada en Brasil, no estará lejos el desembarco de la Mako en el mercado local.

Por estos días, un prototipo de la Mako ya se está exhibiendo en la feria agropecuaria Agrishow, que desarrolla en Brasil, y allí se revelaron las formas (a priori casi definitivas) que tendrá el modelo.

En definitiva, la BYD Mako se perfila como una de las pickups más interesantes de los próximos años. Con diseño, potencia y tecnología, promete dar pelea en un segmento que no para de crecer.