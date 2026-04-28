Riesco defendió a Milei y apuntó a eliminar las PASO: "Representan un costo de $45 mil millones"

El diputado nacional analizó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que el espacio busca consolidarse en toda la provincia de cara a 2027.

El diputado por la Libertad Avanza respaldó la postura del Gobierno Nacional.

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Gastón Riesco , visitó los estudios de LM Neuquén en Vivo este martes. Durante su paso, el funcionario se refirió al escenario político y económico del país tras el discurso del presidente Javier Milei en la 9na cena anual de la Fundación Libertad.

Además, Riesco defendió el rumbo del Gobierno nacional, al tiempo que adelantó los principales ejes de la reforma electoral que impulsa el oficialismo.

“ El presidente ha sido claro: no se va a correr ni un centímetro de lo que prometió en campaña ”, aseguró Riesco.

Al mismo tiempo, remarcó que la continuidad del plan económico busca dar previsibilidad y consolidar la estabilidad macroeconómica.

gastón riesco en lmneuquen en vivo

Reforma electoral

Uno de los puntos centrales abordados por el legislador durante la entrevista fue la reforma electoral, que apunta a modificar el sistema actual y transparentar el funcionamiento de los partidos políticos.

Según explicó Riesco, el objetivo es reducir la cantidad de partidos sin representación real, que actualmente superan los 700 a nivel distrital, y avanzar en un esquema con mayor trazabilidad en el financiamiento.

“Hay muchos partidos que son simplemente sellos de goma, utilizados con fines que no siempre están claros”, sostuvo. “Hay muchos partidos que son simplemente sellos de goma, utilizados con fines que no siempre están claros”, sostuvo.

Además, destacó que la iniciativa busca transparentar los fondos de campaña, ya que —según indicó— una gran parte de los recursos no tiene origen claro.

Eliminación de las PASO

Otro de los ejes fuertes del proyecto es la posible eliminación de las elecciones PASO, una medida que el oficialismo impulsa para reducir el gasto público. Riesco afirmó que las primarias “representan un costo de 45 mil millones de pesos” y que ese dinero “sale del bolsillo de todos los argentinos”.

En ese sentido, sostuvo que las internas deberían resolverse dentro de cada partido y no mediante un proceso financiado por el Estado.

Gastón Riesco LLA (7)

El diputado también respaldó el proyecto de ficha limpia, que busca impedir que personas condenadas en segunda instancia puedan ser candidatas o ejercer cargos públicos.

“Es una cuestión de sentido común”, planteó, al remarcar la necesidad de elevar los estándares de transparencia en la política.

En relación con la situación económica, Riesco aseguró que el Gobierno mantiene una mirada optimista.

“No hay que olvidar de dónde veníamos. Las mejoras en la macroeconomía son importantes y el futuro es promisorio”, afirmó. “No hay que olvidar de dónde veníamos. Las mejoras en la macroeconomía son importantes y el futuro es promisorio”, afirmó.

Si bien reconoció que aún falta que esos avances impacten en la vida cotidiana, sostuvo que la tendencia es positiva y que los resultados “van a empezar a verse con el tiempo”.

Energía y Vaca Muerta: el foco en Neuquén

En clave provincial, el legislador destacó el impacto del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) en Neuquén y su potencial para atraer capitales al sector energético.

En ese marco, anticipó que trabaja en reformas vinculadas a la Comisión de Energía, orientadas a mejorar las condiciones para la llegada de inversiones y potenciar el desarrollo de Vaca Muerta.

También valoró el diálogo con el gobernador Rolando Figueroa, al que calificó como “ameno” y basado en la búsqueda de consensos.

vaca muerta

La Libertad Avanza proyecta crecimiento en Neuquén

De cara al escenario político, Riesco aseguró que La Libertad Avanza trabaja para consolidarse en la provincia y presentar candidatos en todas las localidades en 2027.

“El crecimiento es claro. La gente tiene ganas de participar y de replicar las políticas del presidente en cada municipio”, sostuvo.

Aunque evitó hablar de candidaturas, remarcó que el objetivo es construir una propuesta “clara, seria y competitiva” para disputar intendencias y la gobernación.

MILEI FUNDACION LIBERTAD

Expectativas por el informe de gestión en el Congreso

Por último, confirmó que este miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su informe de gestión ante el Congreso, en una jornada que estará marcada por el debate político.

Riesco expresó que espera un desarrollo “en paz” y con respeto institucional, y consideró clave escuchar los avances del Gobierno en su primer año de gestión.

El diputado dejó en claro que el oficialismo buscará avanzar con reformas estructurales en el Congreso, en un contexto donde la economía, la transparencia política y el desarrollo energético aparecen como ejes centrales de la agenda.