Hay fecha para el cobro de sueldos de estatales de Neuquén: ¿De cuánto es el aumento?

El Gobierno provincial dio a conocer la fecha de pago de los haberes correspondientes a abril. Cobran activos y jubilados.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén anunció la fecha de pago de los sueldos para los trabajadores estatales , correspondientes a abril. Tal como estaba previsto, serán con aumento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del último trimestre.

El Ejecutivo anunció que los haberes de abril serán acreditados este jueves 30, en las cuentas que los trabajadores de la administración pública poseen en el Banco de la Provincia (BPN).

Tal como fue acordado oportunamente, los sueldos incluirán el primer aumento de la pauta salarial de este año, según la evolución del IPC. Dicho incremento será del 9,13 por ciento.

Desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa, todos los trabajadores cobrarán el mismo día; como así también los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Casa de gobierno (3) Casa de Gobierno de Neuquén. Maria Isabel Sanchez

Desde la secretaría de Prensa y Comunicación se destacó que también fue decisión del gobernador que los sueldos se abonen antes de la finalización del mes, acción que es posible "en virtud de la transparencia, eficiencia y cuidado extremo en la administración de los recursos del Estado".

"La planificación y las estrategias de crecimiento, combinadas con la austeridad, la eliminación de los gastos innecesarios, la erradicación de los privilegios y la reducción de la planta política, no sólo permitieron achicar la deuda pública heredada en dólares, sino también invertir en infraestructura y en el fortalecimiento de las áreas esenciales de Salud, Educación y Seguridad", destacó el Ejecutivo.

En tanto, el Gobierno provincial destacó que "esa misma planificación hizo que los acuerdos salariales con los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública provincial neuquina, se cerraran en diciembre último".

Se acordó, en aquel momento, que los incrementos se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado por la dirección provincial de Estadística y Censos del Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional. Los períodos en que se aplicarán los aumentos serán con los haberes de abril, julio y octubre de 2026, y enero de 2027.