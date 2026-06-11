El plan de Rolando Figueroa para terminar con el "aislamiento eléctrico" de Villa La Angostura

El Ejecutivo envió a la Legislatura neuquina el proyecto para financiar con crédito CAF dos grandes obras de energía en la cordillera y el norte provincial.

Villa La Angostura depende de un generador para abastecerse de electricidad.

El gobierno de Neuquén dio un paso concreto para resolver dos deudas históricas de infraestructura energética en la provincia. El Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley para autorizar un crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) de hasta 137,845 millones de dólares, destinados a financiar la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial .

El préstamo tendrá un plazo máximo de 15 años y un período de gracia para el pago de capital de hasta 54 meses.

Los fondos estarán reservados exclusivamente para obras de infraestructura energética orientadas a fortalecer la integración territorial, la seguridad del sistema eléctrico y el desarrollo sustentable de las distintas regiones de la provincia.

Las dos obras previstas beneficiarán de manera directa a más de 55.000 habitantes de las regiones Lagos del Sur, Alto Neuquén y del Pehuén. El impacto indirecto, en tanto, alcanzará a unas 338.000 personas entre residentes, turistas y usuarios del servicio eléctrico.

Villa La Angostura-2 ALIVILLA surge además como respuesta neuquina a la suspensión del proyecto ALIPIBA II, que contemplaba una interconexión regional entre Alicurá, Dina Huapi, Bariloche y Villa La Angostura.

Fin al generador térmico de Villa La Angostura

La primera obra es el proyecto ALIVILLA, que es una línea de alta tensión de 132 kV que conectará Villa La Angostura al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de la central de Alicurá. El gobernador Figueroa había anunciado el compromiso durante la apertura de sesiones legislativas.

Hoy, la provincia destina alrededor de dos millones de dólares mensuales en invierno para sostener la central térmica local —el único respaldo energético del que dispone la ciudad—, mientras que en verano ese gasto ronda los 1,5 millones mensuales. La conexión al sistema nacional permitiría reducir significativamente esos costos operativos, además de disminuir el impacto ambiental y mejorar la confiabilidad del suministro.

Hoy, la provincia destina alrededor de 2 millones de dólares mensuales en invierno para sostener la central térmica local en Villa La Angostura.

ALIVILLA surge además como respuesta neuquina a la suspensión del proyecto ALIPIBA II, que contemplaba una interconexión regional entre Alicurá, Dina Huapi, Bariloche y Villa La Angostura. Ante ese freno, Figueroa optó por impulsar una solución propia, íntegramente sobre territorio provincial.

El Anillo Norte, un paso más cerca

La segunda obra es la primera etapa del Cierre del Anillo Norte: una línea de alta tensión de aproximadamente 160 kilómetros que unirá las estaciones transformadoras de Las Lajas y Chos Malal.

La infraestructura apunta a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico en las regiones Alto Neuquén y del Pehuén, reduciendo el riesgo de cortes y generando condiciones más favorables para el crecimiento productivo, turístico y energético de esa zona.

El Ejecutivo subrayó que esta segunda etapa da continuidad al programa que la CAF ya financia en la provincia, con obras en ejecución de agua potable, saneamiento, pavimentación y tramos de rutas provinciales.