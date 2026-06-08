Preocupación por la tala de pinos en una cancha: qué explicó la Municipalidad

Vecinos advirtieron sobre los trabajos en calle Antonia Lleufú. Desde la comuna aseguraron que hubo autorización de Bosques y que habrá reforestación.

La tala de pinos en el sector de la cancha del barrio El Calafate , en Villa La Angostura , generó inquietud entre vecinos, que en los últimos días manifestaron su preocupación por el avance de los trabajos sobre la vereda de calle Antonia Lleufú. La intervención despertó preguntas sobre los motivos de la medida, el destino de la madera y el futuro del espacio.

Durante los últimos días, vecinos del barrio advirtieron sobre la presencia de personal trabajando en el lugar y el retiro de ejemplares ubicados en el perímetro de la cancha.

Según fuentes municipales consultadas por Diario Andino, la intervención fue autorizada por la delegación de Bosques y los árboles que serán retirados se encontraban marcados desde hace tiempo. Desde la comuna explicaron que la decisión respondió a reclamos vinculados con la seguridad del sector y al riesgo que representaban algunas ramas de gran porte.

“Era un lugar muy oscuro y generaba situaciones de inseguridad”, indicaron fuentes oficiales ante la consulta. En la misma línea, señalaron que también existían denuncias por ramas con riesgo de caída, una situación que motivó la necesidad de intervenir sobre los ejemplares.

Tala de pinos Villa La Angostura (1)

Reforestación con especies autóctonas

Desde la Municipalidad adelantaron que el proyecto no contempla dejar el sector sin vegetación, sino avanzar luego con una reforestación con especies autóctonas de menor tamaño. La idea, explicaron, es mejorar la visibilidad en la zona y al mismo tiempo mantener cobertura vegetal en el área.

La decisión busca evitar que el espacio vuelva a quedar cerrado por árboles de gran porte, como ocurría en algunos tramos del perímetro. Según la explicación oficial, el objetivo es combinar mayor seguridad, mejor iluminación y una planificación más adecuada para el entorno urbano del barrio.

Otro de los puntos que generó consultas fue el destino de la madera extraída. Sobre este aspecto, desde la Municipalidad remarcaron que el aprovechamiento se encuentra sujeto a controles municipales y procedimientos de cubicación. Además, buscaron diferenciar esta intervención de otras realizadas años atrás en el mismo predio, cuando quedaron dudas sin responder sobre el volumen de madera obtenido y su destino final.

Tala de pinos Villa La Angostura (2)

Los trabajos continúan en el sector y, según informó el Municipio de Villa La Angostura, la intervención cuenta con autorización de la delegación de Bosques. Desde la comuna indicaron que el proyecto incluye la reforestación con especies autóctonas de menor porte y que la madera extraída será sometida a controles municipales y procedimientos de cubicación.