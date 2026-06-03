Obligan a infractores a reforestar con 57 especies nativas el desmonte de 15 arrayanes

El municipio de Villa La Angostura notificó a los responsables que deben llevar adelante un Plan de Recomposición Ambiental.

Desde la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública del municipio de Villa La Angostura informaron que, sobre la tala de 15 arrayanes sin autorización, que deberán realizar un Plan de Recomposición Ambiental que consistirá en la reforestación de 57 especies nativas.

Todo comenzó cuando inspectores municipales detectaron que, en el predio sobre la costa del lago Correntoso, frente al camping mapuche, se habían cortado arrayanes protegidos y realizado movimiento de suele sin ningún permiso.

El área municipal informó sobre las actuaciones realizadas, el estado actual del expediente y las medidas de recomposición ambiental dispuesta s sobre esta situación irregular detectada durante una inspección realizada por personal municipal el 23 de abril de 2026.

Confirmaron que el titular del lote realizó “la apertura de una traza interna mediante movimientos de suelo ejecutados sin autorización, que generaron taludes y la exposición de raíces de ejemplares nativos remanentes, así como la extracción de 15 ejemplares de arrayán y cuatro ejemplares jóvenes de coihue sin las autorizaciones correspondientes ni expediente de obra activo”.

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Sanciones y notificación

El municipio labró un acta de infracción que remitió al Tribunal Municipal de Faltas para su tratamiento. "Tras analizar los antecedentes técnicos y administrativos incorporados al expediente, el Tribunal Municipal de Faltas dictó resolución aplicando las sanciones previstas por la normativa vigente y ordenando medidas de recomposición ambiental", señaló el municipio local a través de un comunicado. En alusión a la multa de $66.950.000 por haber talado arrayanes y realizado obras sin autorización.

De acuerdo a la evaluación técnica que se hizo, "los ejemplares afectados corresponden a especies nativas de alto valor ambiental, paisajístico y cultural para Villa La Angostura".

Desde la Dirección de Ambiente informaron que, en cumplimiento de la resolución, notificaron esta semana a los responsables la obligación de presentar un Plan de Recomposición Ambiental elaborado por un profesional competente en la materia.

Deberá efectuar la restitución del terreno alterado por la apertura del camino interno, teniendo en cuenta la protección de los ejemplares remanentes afectados, y una reforestación compensatoria con un mínimo de 57 ejemplares nativos, incluyendo al menos 20 arrayanes de tamaño mediano.

Habrá un seguimiento técnico, tareas de mantenimiento y controles posteriores para evaluar la supervivencia de los ejemplares implantados, la recuperación de la cobertura vegetal y la evolución general del área afectada.

“La recuperación ambiental del sector demandará varios años de seguimiento y mantenimiento, por lo que las acciones exigidas no se agotan con la plantación inicial de ejemplares. La Dirección de Ambiente continuará interviniendo en el expediente hasta verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas”, aseguraron.