Neuquén bajo alerta amarilla por viento y nieve: estas son las zonas afectadas

El SMN advirtió por condiciones complicadas en buena parte de la provincia. Piden circular con precaución, especialmente en rutas y zonas de montaña.

El viento y la nevada estarán presentes en gran parte de Neuquén.

Neuquén atraviesa una jornada con condiciones inestables en buena parte de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas amarillas por viento y nevadas en varias zonas, por lo que se difundieron recomendaciones para evitar inconvenientes y circular con precaución.

La situación meteorológica afectará especialmente a quienes deban circular por rutas provinciales y nacionales, pasos cordilleranos, caminos de montaña y sectores expuestos al viento. Si bien el nivel amarillo no implica una emergencia extrema, sí advierte sobre fenómenos que pueden generar inconvenientes en la vida cotidiana, complicar la circulación y provocar riesgos si no se toman recaudos.

De acuerdo con el organismo nacional, el centro de Neuquén y la región cordillerana estarán alcanzados por viento intenso. En estas zonas pueden registrarse ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora, en distintos momentos de la jornada, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan ser arrastrados, evitar actividades al aire libre en sectores abiertos y manejar con especial atención.

La alerta por viento alcanza a áreas donde las condiciones suelen cambiar rápidamente, especialmente en rutas de meseta, sectores altos y corredores cercanos a la cordillera. En esos puntos, las ráfagas pueden reducir la estabilidad de vehículos de gran porte, motos y autos livianos, además de dificultar la visibilidad por polvo en suspensión o nieve levantada en zonas de montaña.

mapa_alertas (3)

Dónde se esperan nevadas

En el sur de la provincia, el panorama requiere mayor precaución. A la alerta amarilla por viento se suma una alerta amarilla por nevadas, una combinación que puede complicar la transitabilidad, sobre todo en caminos de alta montaña y zonas donde la nieve se acumule durante varias horas.

Las nevadas previstas podrían presentarse con distinta intensidad y afectar sectores cordilleranos y precordilleranos. En estos casos, las autoridades recomiendan consultar el estado de rutas antes de viajar, llevar cadenas, circular con luces bajas encendidas, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas sobre calzadas húmedas, congeladas o con acumulación de nieve.

Qué hacer en estas circunstancias

El nivel amarillo del SMN indica que la población debe mantenerse informada y tomar medidas preventivas. No se trata de una alerta menor para quienes transitan por zonas expuestas, ya que el viento y la nieve pueden generar cortes, demoras, caída de ramas, baja visibilidad y dificultades para circular.

Para quienes tengan previsto viajar hacia localidades cordilleranas o del sur neuquino, la recomendación principal es revisar los partes oficiales antes de salir. También es importante evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno y prestar atención a las indicaciones de Defensa Civil, Vialidad y organismos de seguridad.

Alerta por viento El organismo emitió una alerta en las últimas horas. Se esperan temperaturas bajo cero.

En la región cordillerana, además, el cambio de condiciones puede ser repentino. Un tramo despejado puede transformarse en pocos kilómetros en una zona con viento fuerte, nieve, hielo o visibilidad reducida. Por eso, se insiste en circular con prudencia y no confiarse aunque el clima parezca estable al momento de iniciar el viaje.

El SMN mantiene la advertencia amarilla que busca anticipar situaciones meteorológicas capaces de afectar a la población. Mientras continúe vigente la alerta, se recomienda permanecer atentos a las actualizaciones oficiales, especialmente porque los avisos pueden modificarse con el correr de las horas según la evolución del fenómeno.