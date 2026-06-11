Alerta naranja: se esperan vientos de más de 100 km/h, fuertes nevadas y hasta 70 mm de lluvia

La semana continúa con gran inestabilidad climática en varias zonas del país, donde además de las bajas temperaturas que se hacen sentir, se esperan fuertes fenómenos que tendrán gran intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja donde se advierte sobre la presencia de fuertes nevadas, lluvias, tormentas e intensos vientos para este jueves.

El organismo nacional indicó que rige una alerta amarilla por intensos vientos para esta jornada.

En Mendoza, el área de alta montaña será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h, con ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local. Para las zonas de menor elevación se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Las provincias Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h.

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Alerta naranja por nevadas

Asimismo, rige otra alerta en el sur de Neuquén, suroeste de Chubut y suroeste de Santa Cruz. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En las zonas de meseta se espera que los acumulados estén entre 5 y 10 cm y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Para el suroeste de Río Negro y el noroeste de Chubut, el área será afectada por una alerta naranja por nevadas fuertes, con valores de nieve acumulada entre 40 y 60 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas mas bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

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Se esperan lluvias y fuertes tormentas

Por otro lado, las provincias de Santiago del Estero y Corrientes estarán afectadas por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones ante las alertas

El SMN dio a conocer una serie de recomendaciones para tener en cuenta: