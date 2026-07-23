Vientos de 100 km/h y hasta 150 cm de nieve acumulada: alerta naranja del SMN

Especialistas advierten que se trata de un intenso temporal donde además habrá temperaturas muy bajas.

El SMN emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

Durante la primera mitad de la semana, el frío intenso se ha sentido con intensidad en gran parte del país, donde además de temperaturas extremas hay advertencias sobre la presencia de intensos fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre posibles condiciones adversas en distintas regiones del país, y confirmó que rigen alertas naranjas y amarillas por nevadas, lluvias y viento en diferentes regiones para este jueves-

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan “fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Alerta por fuertes nevadas: a qué zonas afectará

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad, por momentos fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

Esta alerta afectará el sector cordillerano de Santa Cruz, Río Negro, Chubut, La Rioja y Neuquén.

Por otro lado, en las provincias de Mendoza y San Juan rige una alerta naranja por nevadas intensas y persistentes, donde se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 150 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad.

El ente meteorológico recomienda:

evitar actividades al aire libre.

retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

informarte por las autoridades.

tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por vientos de 100 km/h: los sectores más afectados

El organismo indicó que está vigente una alerta amarilla por vientos fuertes. Allí, las ráfagas tendrán su origen en el sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con descargas que pueden alcanzar los 100 km/h.

La misma situación se replicará en la región noroeste, puntualmente en las provincias de Sam Juan, Salta, Tucumán, San Luis, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y La Rioja.

El SMN emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

Con este cuadro de situación, el ente que depende del Ministerio de Defensa recomienda:

evitar salir.

retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Alerta amarilla por lluvias intensas

Finalmente, se emitió una alerta amarilla por lluvias para las provincias de Santa Cruz y Chubut.

Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Además, hay probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.