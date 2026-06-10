Vientos que superarán los 90 km/h y fuertes nevadas: a qué zonas afectará la alerta

Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Se trata de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El frío comienza a sentirse con mayor intensidad mientras faltan menos de dos semanas para el inicio del invierno , donde además se advierte sobre la presencia de intensos fenómenos meteorológicos.

En las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo por fuertes vientos e intensas nevadas que afectarán a siete provincias durante este miércoles.

Se trata de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta por vientos que superarán los 90 km/h

El organismo confirmó que rige una alerta amarilla para este jornada por intensos vientos.

Para Chubut y Santa Cruz, se pronostican vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Para el viernes, se espera que los vientos roten al sector sur.

Las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca se verán afectadas por vientos del sector oeste a velocidades entre 50 y 65 km/h, con ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local.

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Recomendaciones por los intensos vientos

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Alerta amarilla por fuertes nevadas

Asimismo, el SMN emitió otra alerta amarilla por nevadas para este miércoles, y afectará a tres provincias argentinas.

Para San Juan y Mendoza, se esperan nevadas de intensidad moderada a localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados de forma puntual.

La provincia de Tierra del Fuego estará afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En las zonas de meseta se espera que los acumulados estén entre 5 y 10 cm y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

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Recomendaciones por nevadas