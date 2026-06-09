Pronostican lluvia, nieve y vientos que superarían los 90 km/h: la alerta del SMN

El organismo confirmó que están vigentes tres alertas que se sentirán con intensidad en varias zonas este martes.

El SMN emitió tres alertas de nivel amarillo para este martes.

La segunda jornada de la semana también está marcada por una inestabilidad climática, donde se espera la presencia de fuertes fenómenos que anticipan la llegada del invierno.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta por precipitaciones de variada intensidad y fuertes ráfagas de viento que afectará a varias provincias. Además se confirmó la presencia de fuertes nevadas para este martes.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes donde se esperan ráfagas que podrían generar complicaciones en la circulación y actividades al aire libre.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h, con ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local", destacó.

Los intensos vientos alcanzarán durante esta jornada a las provicnias de La Rioja y Catamarca.

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Fuertes lluvias: a qué zonas afectará la alerta

En paralelo, el SMN confirmó que rige una alerta meteorológica amarilla por fuertes lluvias para este martes.

"El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm. En las zona más elevadas la precipitación será en forma de nieve", indicó.

La alerta alcanzará durante esta jornada a la provincia de Neuquén.

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Alerta por intensas nevadas

Por otro lado está vigente una alerta amarilla por nevedas. Sobre la zona cordillerana se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros.

En el resto del área pueden esperarse valores entre 2 y 5 centímetros, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas.

Según precisó el SMN, el área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte será la provincia de Mendoza.