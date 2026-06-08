Pronóstico del tiempo: cuándo llegan las ráfagas fuertes y el frío polar a Neuquén

Anticipan el ingreso de un sistema frontal que traerá períodos ventosos a la región a partir de este martes. Qué se espera para el finde.

El tiempo en Neuquén y los valles está a punto de cambiar de forma drástica. Luego de un arranque de semana agradable y con buenas condiciones generales, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) emitió un reporte detallado que adelanta un importante cambio metereológico en el norte patagónico.

Los próximos días estarán marcados por ráfagas intensas de viento, un notable descenso de la temperatura y la probabilidad de precipitaciones hacia el fin de semana.

El panorama comenzará a tornarse inestable a partir de este martes. Según informó la AIC en su pronóstico del tiempo, se prevé el ingreso de un sistema frontal sobre la zona de la cordillera, lo que provocará períodos ventosos moderados sobre los valles y las mesetas de la provincia.

Durante el martes, el cielo se mantendrá completamente cubierto tanto de día como de noche. El viento se hará sentir desde el sector oeste con una velocidad constante de 31 km/h durante la jornada diurna, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h. Hacia la noche, aunque las velocidades promedio se mantendrán en torno a los 34 km/h, la temperatura mínima caerá hasta los 2 °C, anticipando lo que será una semana decididamente invernal.

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El miércoles el viento no dará tregua y se registrarán las ráfagas más fuertes de todo el período meteorológico. Durante el día, el cielo se presentará despejado y la temperatura máxima se ubicará en los 15 °C, con vientos del sudoeste a 36 km/h y ráfagas de 46 km/h. Sin embargo, el momento crítico llegará por la noche: el termómetro se desplomará hasta los -2 °C y las ráfagas provenientes del oeste se intensificarán notablemente, alcanzando los 56 km/h. Habrá que tomar recaudos con los objetos sueltos en patios y balcones.

El frío polar se instala en el Alto Valle

A partir del jueves, el viento comenzará a calmarse de manera gradual en la región, pero le cederá el protagonismo absoluto al aire frío. Desde el organismo regional anticiparon vientos moderados a regulares con un marcado descenso de la temperatura hacia el viernes inclusive.

El jueves transcurrirá con un cielo mayormente cubierto. La máxima diurna se posicionará en los 15 °C con ráfagas del noroeste que no superarán los 30 km/h , mientras que por la noche la temperatura descenderá a los 2 °C con ráfagas de 35 km/h.

Para el viernes, el enfriamiento ambiental será mucho más evidente en las calles neuquinas. Durante el día, la temperatura máxima apenas llegará a los 13 °C , bajo un cielo completamente cubierto y vientos leves del sur. La noche del viernes se anticipa sumamente fría, con el termómetro marcando una mínima de 0 °C.

Clima - Gente - dia frio (12).jpg El clima de frío extremo no se va fácil en Neuquén. Claudio Espinoza

Inestabilidad y lluvias aisladas para el fin de semana

Las condiciones meteorológicas sufrirán un nuevo desmejoramiento de cara al fin de semana. La AIC advirtió que se presentará inestable en toda la zona.

De acuerdo con los datos brindados por la entidad regional, durante la noche del viernes se esperan lluvias y chaparrones aislados en Neuquén capital y sus alrededores. El viento soplará de forma muy leve desde el sudeste a solo 2 km/h, lo que podría favorecer la persistencia de la humedad y la baja sensación térmica.

El sábado consolidará la entrada del aire polar en la Patagonia norte. Será un día gris, frío y desapacible. Durante el día el cielo estará cubierto y la temperatura máxima sufrirá un marcado descenso alcanzando apenas los 6 °C. Hacia la noche, el cielo continuará cubierto y la temperatura mínima rozará el punto de congelación, ubicándose en apenas 1 °C con vientos del noroeste.