Arranque de semana frío en Neuquén: ¿Continúa la inestabilidad?

El pronóstico emitido por la AIC indica cómo estará el clima en los próximos días en la región. La máxima ascenderá levemente.

El arranque de semana en Neuquén tendrá condiciones típicas de otoño , con frío en las primeras horas, una tarde algo más templada y cambios en el cielo hacia la noche. El lunes se presentará como una jornada estable, aunque la proyección indica que el viento empezará a ganar protagonismo con el correr de los días.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , este lunes la ciudad tendrá cielo mayormente despejado durante el día y mayormente cubierto por la noche . La temperatura máxima prevista será de 16 grados , mientras que la mínima descenderá hasta los 0 grados .

Durante la primera parte del día se sentirá el frío con más fuerza, especialmente para quienes deban salir temprano. Con el avance de la jornada, las condiciones mejorarán parcialmente y la temperatura permitirá una tarde más llevadera, sin presencia de lluvias en el pronóstico para la capital neuquina.

El viento se mantendrá moderado durante el lunes. Según la AIC, soplará del noreste durante el día, a unos 16 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 19 kilómetros por hora. Hacia la noche, rotará al sur, con una intensidad cercana a los 14 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 25 kilómetros por hora.

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El cambio más visible se dará al cierre de la jornada, cuando el cielo pase de mayormente despejado a mayormente cubierto. Esa modificación marcará el inicio de una semana con mayor presencia de nubosidad, viento y temperaturas bajas, principalmente durante las mañanas y las noches.

Cómo seguirá el clima durante la semana

Para el martes, la AIC anticipa cielo cubierto durante el día y mayormente cubierto por la noche. La máxima llegará a los 17 grados y la mínima será de 2 grados, aunque el dato más importante estará en el viento.

Durante esa jornada, el viento soplará del oeste a unos 21 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 34 kilómetros por hora durante el día y subir hasta los 57 kilómetros por hora por la noche. Por ese motivo, el martes será una jornada para circular con precaución en zonas abiertas y prestar atención a objetos sueltos en patios, balcones o veredas.

Clima - Gente - dia frio (12).jpg El clima de frío extremo no se va fácil en Neuquén. Claudio Espinoza

El miércoles se mantendrá despejado, pero con un nuevo descenso de temperatura. La máxima prevista será de 15 grados y la mínima bajará hasta los -2 grados. Además, el viento del sudoeste será más intenso: durante el día podría alcanzar los 44 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

Para el jueves, el cielo permanecerá mayormente cubierto. La temperatura mínima será de 1 grado, mientras que la máxima podría escalar hasta los 15 grados. En cuanto al viento, la velocidad constante se espera que sea de 19 kilómetros por hora. A esto se sumarán ráfagas provenientes del noroeste que oscilarán entre los 25 kilómetros por hora durante el día, pero a medida que transcurra la tarde descenderá a 14 kilómetros por hora.