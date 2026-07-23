Neuquén colocó bonos por 500 millones de dólares para infraestructura

Desde el gobierno de Rolando Figueroa se destacó la vuelta al mercado internacional con la menor tasa entre las provincias argentinas

Desde el gobierno de Rolando Figueroa se destacó el alcance de esta operación financiera.

La Provincia de Neuquén concretó este jueves una nueva emisión de bonos internacionales por 500 millones de dólares, con una tasa de interés del 7,35% y una vida media (WAL) de siete años, marcando su regreso al mercado internacional de capitales con financiamiento “new money” por primera vez desde abril de 2017.

Desde el gobierno de Rolando Figueroa se informó que esta nueva operación se realizó luego de un roadshow virtual de tres días, durante el cual funcionarios provinciales mantuvieron reuniones con más de 30 inversores internacionales, para presentar la situación económica y financiera de Neuquén, su estrategia de desarrollo y las perspectivas de crecimiento de la provincia.

Además de los inversores internacionales, el gobierno se reunió con más de 170 inversores locales -en forma virtual- y se recibieron ofertas por más del doble del monto que la provincia pretendía colocar.

Baja tasa

La colocación permitió obtener, según la Provincia, la menor tasa de financiamiento alcanzada por una jurisdicción provincial argentina desde el regreso de las provincias al mercado internacional, consolidando "la confianza de los inversores en el proceso de ordenamiento fiscal, reducción del endeudamiento y previsibilidad institucional impulsado por la actual gestión”.

“Los fondos obtenidos estarán destinados a acelerar el plan de obras públicas previsto por el gobierno provincial, fortaleciendo la infraestructura necesaria para acompañar una etapa de crecimiento económico sin precedentes para Neuquén. El beneficio será para todos los neuquinos”, se indicó.

Sebastián Fariña Petersen

Estrategia

La emisión representa mucho más que una operación financiera. “Constituye una decisión estratégica del Gobierno provincial para planificar hacia el futuro y acelerar el desarrollo de la provincia durante la próxima década”, se señaló desde el Gobierno.

Se informó que los fondos que se adquieran serán destinados de forma íntegra a acelerar el plan de obras públicas que lleva adelante la actual gestión, con el objetivo de sumar infraestructura estratégica para afrontar no sólo el crecimiento actual, sino también el que se proyecta para esta provincia que es la que mayor cantidad de puestos de trabajo genera y la que ostenta los mejores indicadores económicos del país.

El crecimiento para Neuquén se refleja en la duplicación de la producción de petróleo, el incremento cercano al 50% en la producción de gas trazados para 2030 y el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), junto con la puesta en funcionamiento de nuevos oleoductos y gasoductos que modificarán la escala de la economía neuquina y consolidarán a la provincia como uno de los principales polos energéticos del hemisferio.

Inversiones y obras

El Ejecutivo neuquino aseguró que este escenario “traerá consigo mayores inversiones, más empresas, más empleo, crecimiento demográfico y una demanda creciente de infraestructura y servicios públicos, que el gobierno ya ha comenzado a afrontar hace rato”.

El nuevo financiamiento, se indicó, permitirá ejecutar las obras que requerirá la Neuquén de los próximos años. El objetivo es que el crecimiento económico esté acompañado por “nuevas rutas, hospitales, escuelas, redes de agua, infraestructura energética, viviendas, conectividad y obras estratégicas que permitan sostener ese desarrollo sin generar cuellos de botella. Es una continuidad a gran escala de lo realizado hasta el momento”.

La operación refleja, según lo analizado por el gobierno provincial, “un cambio profundo en la forma de administrar los recursos públicos. Mientras históricamente muchas emisiones de deuda estuvieron asociadas a cubrir déficits o atender necesidades de corto plazo, Neuquén utiliza el financiamiento como una herramienta para potenciar el desarrollo futuro, preservando al mismo tiempo el equilibrio de las cuentas públicas”.

“El objetivo -agregó el Gobierno- no es esperar que el crecimiento genere problemas para luego resolverlos, sino construir hoy la infraestructura que permitirá acompañar la expansión productiva y mejorar la calidad de vida de los neuquinos”.

Amortización y desendeudamiento

El bono tendrá amortizaciones anuales equivalentes a un tercio del capital en los años 2032, 2033 y 2034, e incorpora una opción de recompra (“call”) a la par en 2031. Esa cláusula permitirá que, llegado ese momento, la Provincia evalúe cuál es la alternativa más conveniente.

Si las proyecciones de crecimiento se cumplen y los mayores ingresos derivados de la expansión de la producción energética generan los excedentes previstos, el Gobierno podrá decidir cancelar anticipadamente la deuda o destinar esos recursos a nuevas inversiones estratégicas para continuar impulsando el desarrollo provincial.

Para 2032, los compromisos financieros de Neuquén representarán menos de un tercio de la carga actual. “Este perfil de vencimientos más liviano fortalece la sostenibilidad fiscal, amplía el margen para continuar invirtiendo y mejora la capacidad de la Provincia para afrontar los desafíos de una economía en plena expansión”, indicó el Ejecutivo.

Con esta emisión, se señaló desde el Gobierno, “Neuquén no solo recupera su presencia en el mercado internacional de capitales en condiciones altamente competitivas. También ratifica un modelo de gestión basado en el equilibrio fiscal, la planificación de largo plazo y la inversión estratégica, transformando el financiamiento en una herramienta para acompañar el crecimiento y convertir la oportunidad histórica que representa Vaca Muerta en más infraestructura, más desarrollo y una mejor calidad de vida”.