Alerta por viento, lluvia y fuertes nevadas en Neuquén: cuáles son las zonas afectadas

La advertencia más importante alcanza a buena parte de la cordillera. También se esperan lluvias persistentes en el sur y nieve en la zona de Los Lagos.

Alerta naranja por fuertes nevadas en Neuquén: cuáles son las zonas afectadas.

El mal tiempo se intensificará este miércoles en la cordillera de Neuquén , donde rigen alertas por nevadas y lluvias . El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la situación más complicada se registrará desde la tarde, con importantes acumulaciones de nieve, reducción de la visibilidad y posibles dificultades para circular.

La alerta de mayor intensidad es de nivel naranja y alcanza a las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín . En esas zonas se esperan nevadas fuertes y persistentes durante la tarde y la noche.

Según informaron, se esperan valores de nieve acumulada de entre 40 y 60 centímetros, aunque esas cantidades podrían ser superadas de manera puntual.

El fenómeno estará acompañado por viento intenso en las zonas más elevadas. Esta combinación podría generar viento blanco y una fuerte reducción de la visibilidad en rutas, caminos de montaña y pasos fronterizos.

El nivel naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y el ambiente. Por este motivo, se recomienda evitar los viajes que no sean indispensables y seguir las indicaciones de las autoridades.

Alerta amarilla por nieve en Los Lagos

El departamento Los Lagos, donde se encuentran Villa La Angostura y Villa Traful, está alcanzado por una alerta amarilla por nevadas.

En esa zona se prevén acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, aunque los registros podrían ser mayores en algunos puntos. En los sectores ubicados a menor altura, la precipitación podría presentarse como lluvia y nieve mezclada.

La nieve puede generar calzadas resbaladizas, reducción de la visibilidad y complicaciones para transitar por la Ruta 40 y los caminos que atraviesan la región de los lagos.

Antes de salir, se recomienda consultar los partes oficiales de Vialidad y verificar si es obligatorio portar o utilizar cadenas.

La bomba polar provocará nieve en sectores inusuales del país.

Dónde se esperan lluvias persistentes

La alerta amarilla por lluvias comprende la cordillera de Huiliches, la cordillera de Lácar y el sur de Aluminé.

Dentro de esta región se encuentran zonas cercanas a San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa Pehuenia, además de distintos parajes y caminos de montaña.

El área será afectada por lluvias persistentes, con valores acumulados que podrían ubicarse entre los 10 y los 20 milímetros. En los sectores más elevados, las precipitaciones podrán transformarse en nieve o aguanieve.

Las condiciones podrían provocar acumulación de agua, barro, desprendimientos y una reducción de la visibilidad. También puede aumentar el caudal de ríos y arroyos.

Alerta por vientos

A estas condiciones se suma que el SMN también emitió una alerta amarilla por vientos para la provincia de Neuquén, en este caso, los sectores alcanzados son: Aluminé, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Chos Malal, Andacollo y Buta Ranquil.

El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se espera que el fenómeno se sienta con más fuerza este miércoles por la tarde y la noche.

Pino Hachado permanecerá cerrado

Las condiciones meteorológicas ya generan complicaciones en los pasos fronterizos. Vialidad Nacional informó que el Paso Internacional Pino Hachado permanecerá cerrado durante todo este miércoles debido a la acumulación de hielo y nieve sobre la calzada.

De acuerdo con el comunicado oficial, en el sector continúa nevando y también se registra viento. Además, se advirtió sobre la presencia de animales sueltos y la posibilidad de caída de piedras a la altura del kilómetro 48.

La ruta se encuentra intransitable y los equipos viales trabajan en la zona. Ante este panorama, se recomienda no dirigirse hacia el paso y consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje hacia la cordillera.

Qué recomienda el SMN

Ante la alerta naranja por nevadas, se aconseja:

Evitar actividades al aire libre y salir únicamente cuando sea necesario.

Quienes deban viajar tendrán que contar con abrigo, agua, alimentos, linterna, botiquín y el teléfono celular con suficiente carga.

Dentro de las viviendas se debe retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos y mantener una correcta ventilación para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono.

Por las lluvias, se recomienda mantenerse alejado de ríos, arroyos y zonas inundables, no atravesar caminos cubiertos por agua y seguir las indicaciones de Defensa Civil.

Las alertas pueden modificarse durante la jornada, es por ello que recomiendan mantenerse informados por los canales oficiales sobre cómo avanza el fenómeno.