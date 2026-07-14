Salarios estatales del segundo semestre en Neuquén: cómo es el "IPC mensual" que impulsan otros gremios

Los otros dos gremios estatales se jugaron una carta pesada con el Gobierno para mejorar la situación salarial. "Es hora de que empiecen a derramar", dijeron.

En la paritaria estatal 2026 en Neuquén, ATE fue convocado ayer por la mañana a una reunión con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y la subsecretaria de Economía, Carola Pogliano . Por la tarde le tocó el turno a UPCN , que llegó con una propuesta particular: no discutir todavía números, sino la metodología para blindar el salario frente a la inflación. Más tarde también se reunió Viales Neuquén (UNVP) , que planteó su propio reclamo por el mecanismo de actualización y por previsibilidad después de tres años de gestión.

Se jugaron cartas pesadas para que el gobierno provincial analice con detenimiento, sin alterar la armonía de otros sindicatos.

El secretario gremial de UPCN, Fabricio Martínez, contó a Línea Abierta de LU5 que en el encuentro hubo un intercambio de diagnósticos. El gobierno expuso su visión de la situación económica provincial y el sindicato presentó un informe propio sobre cómo evalúa el cumplimiento del acuerdo del primer semestre.

El ministro Jorge Tobares con UPCN en la última reunón paritaria del 2026. Sebastián Fariña Petersen

La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el 28, cuando el gobierno responderá si es viable la propuesta que dejó UPCN sobre la mesa de negociación. Es mantener el IPC como referencia, pero tomando cada mes el valor más alto entre la variación de Neuquén y la de Nación, además de una recomposición por el desfasaje acumulado.

IPC: el mejor para UPCN

"Hasta el momento no se habló de números ni de porcentajes. Lo que se discutió fue la metodología para mantener el IPC como resguardo salarial", explicó Martínez, y agregó que también se plantearon reclamos sectoriales paralelos a la mesa salarial, sobre los que el gobierno "tomó nota" para revisar.

Sobre el contexto económico que expuso la provincia, el dirigente fue muy crítico. "La provincia nunca está tan bien como uno espera. Sabemos que una parte importante de los ingresos depende de las regalías y del precio del barril de petróleo". Y cerró con el fundamento central del pedido: "Lo que hoy refleja el INDEC no siempre representa el verdadero costo de vida que tenemos en la provincia. Por eso solicitamos que no quede un índice fijo: que cada mes se tome el más alto entre ambos".

Viales: "Ya tienen que empezar a derramar"

Desde Viales Neuquén, el secretario general Carlos Roselli dijo a LM Neuquén que coincidieron con los demás gremios en el reclamo de fondo. Pidieron sostener el IPC mensual y no trimestral, porque consideran que la actualización cada tres meses genera pérdida de poder adquisitivo que, acumulada en varios años, resulta notoria. También solicitaron un cupo de trabajadores eventuales para reforzar los equipos técnicos, operativos y administrativos de la empresa.

El gobieno también se reunió con Viales, el sindicato de Vialidad Provincial.

El eje más fuerte de su planteo fue político: "Los primeros dos años comprendimos la situación que nos planteaba el gobierno, que necesitaba margen para hacer una proyección. Pero ya pasaron tres años de gestión y hoy ya tienen que tener la previsibilidad que pedían. Ya tienen que haber hecho esa proyección", sostuvo Roselli, y remató: "Me parece que es tiempo de que empiecen a derramar".

¿Cuándo será la hora de ATEN?

El gremio docente ATEN es, por ahora, el único sindicato estatal que no fue convocado por el Gobierno provincial para discutir salarios en este segundo semestre. La secretaria general del gremio, Fany Mansilla, explicó los motivos en un video difundido en Facebook y dejó una advertencia clara sobre lo que podría pasar si otros gremios consiguen mejoras.

Según Mansilla, todo se remonta a diciembre pasado, cuando el Gobierno ofreció a todos los sindicatos estatales una actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) semestral más una suma de $350.000 a cobrar en febrero.

"Los demás sindicatos aceptaron con la condición de volver a sentarse en julio para debatir el segundo semestre", señaló. ATEN, en cambio, tomó otro camino que en ese momento era lo que habían pedido el conjunto de las localidades. "Nosotros, por mandato de las asambleas, rechazamos y exigimos que sea anualizado", indicó. Hasta ese momento, se pensaba que era el mejor acuerdo previsible, pero con el diario del lunes, las cosas cambian siempre.