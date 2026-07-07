Empleada doméstica: lo que cobran en julio 2026 por hora y mes, tras el aumento confirmado

Todas las trabajadoras del sector, incluyendo a quienes cumplan tareas de limpieza, cobrarán el último tramo de la paritaria. Cómo quedan los ingresos.

Las empleadas domésticas de todo el país tendrán en julio 2026 un aumento de 1,4% correspondiente al último tramo de incrementos del acuerdo paritario vigente. Esta suba repercute directamente en los salarios básicos de todas las trabajadoras del sector, incluyendo a quienes cumplan tareas de limpieza en los hogares.

El último acuerdo paritario anunciado por l a Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un aumento escalonado de cuatro tramos:

Además, definió que la suma no remunerativa de hasta $20.000, según la cantidad de horas trabajadas, se incorpore al básico en un 50% en abril y el restante 50% en julio. Y subió del 30% al 31% el adicional sobre el salario mínimo que se cobra por zona desfavorable.

Las empleadas domésticas tendrán un aumento de 1,4% en julio 2026.

Cuánto cobran las empleadas de limpieza por hora y por mes en julio 2026

Las empleadas domésticas que cumplan trabajos de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas forman parte de la quinta categoría, denominada Tareas Generales. Y es una de las más demandadas.

En julio 2026, sus ingresos por hora y por mes son los siguientes:

Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 por mes

$3.733,72 por hora y $458.053,22 por mes Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 por mes

Los valores mensuales corresponden a trabajadoras que prestan servicios para un mismo empleador más de 24 horas semanales, y los jornales por hora representan el pago para quienes realizan tareas de esta actividad por menos horas a la semana.

Así quedan los salarios de las demás categorías por hora y por mes en julio 2026

Con el aumento de 1,4% correspondiente a julio 2026, así quedan los sueldos mínimos de las otras categorías en el séptimo mes del año por hora y por mes (48 horas semanales):

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 por mes

Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 por mes

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 por mes

Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 por mes

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$3.996,45 por hora y $505.302,76 por mes

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 por mes

Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558,972,92 por mes

Se espera una nueva reunión en julio para definir los aumentos del sector en los últimos meses del año.

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

Las trabajadoras de casas particulares que prestan servicios en zonas desfavorables, como La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Carmen de Patagones, continúan percibiendo el adicional del 31% en cada categoría.

Además, las empleadas de todo el país tienen un plus por antigüedad. Este beneficio, que se implementa desde septiembre de 2020, representa un 1% por cada año trabajado sobre el salario mensual. Por último, las personas que requieran un título o certificación profesional para desempeñar sus funciones cuentan con un extra del 25% sobre el salario mínimo.

El personal doméstico, que cuenta con 1,7 millón de trabajadoras, es uno de los sectores con mayor informalidad del país. Un informe del INDEC en base al cuarto trimestre de 2025, ubica al personal doméstico con un 78% de empleo no registrado, el porcentaje más alto entre todas las actividades, seguido con el 73,8% en la construcción.