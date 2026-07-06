Cuánto gana un playero de estación de servicio en julio 2026: así quedó la escala salarial

Con el cierre de la última paritaria, el salario básico de los trabajadores del sector tendrá un incremento. Cómo queda cada categoría.
Los empleados de las estaciones de servicio de todo el país tendrán novedades salariales en julio 2026. Si bien en este mes no contarán con un aumento porcentual, la suma fija que venían cobrando pasará a sumarse al básico, elevando el piso de los sueldos de los trabajadores del sector, incluyendo para quien se desempeñe como playero.
El último acuerdo paritario firmado por el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos junto a cámaras empresarias como CECHA, FECRA, AES y FEC, había fijado una suba de casi 15% para el trimestre abril-junio dividido de la siguiente manera:
- 2,3% para abril sobre los salarios de marzo
- 2,2% para mayo sobre los salarios de abril
- 2% para junio sobre los salarios de mayo, además de una suma no remunerativa de $30.000 que se incorpora al básico en julio
Si bien estos porcentajes suman un 6,5%, el sindicato explicó que, al considerar el reconocimiento del desajuste previo y la suma fija incorporada al básico desde julio, la mejora total se aproxima al 15% para el período.
Cuánto cobra un playero de estación de servicio por mes, por día y por hora
Con la última actualización salarial, un playero de estación de servicio bajo la categoría “Operador de Playa” percibe en el séptimo mes del año una remuneración básica mensual de $1.545.472.
En tanto, el valor de la hora para esta categoría se ubica a partir de julio 2026 en $7.727. Las horas extras al 50% ascienden a $11.591 y al 100% a $15.454. Estos importes sirven de referencia para calcular el salario mensual cuando se suman horas adicionales o se realizan turnos especiales.
Cómo quedó el salario de todas las categorías en julio 2026
Los valores básicos para julio de 2026, con la incorporación de la suma no remunerativa de $30.000 otorgada el mes anterior, quedaron conformados de la siguiente manera:
Encargados
- Básico mensual: $1.600.406
- Por día: $64.016
- Por hora: $8.002
- Hora extra al 50%: $12.003
- Hora extra al 100%: $16.004
Administrativos
- Básico mensual: $1.569.084
- Por día: $62.763
- Por hora: $7.845
- Hora extra al 50%: $11.768
- Hora extra al 100%: $15.690
Operador de servicio
- Básico mensual: $1.564.268
- Por día: $62.570
- Por hora: $7.821
- Hora extra al 50%: $11.732
- Hora extra al 100%: $15.642
Operador de playa
- Básico mensual: $1.545.472
- Por día: $61.818
- Por hora: $7.727
- Hora extra al 50%: $11.591
- Hora extra al 100%: $15.454
Operador auxiliar
- Básico mensual: $1.505.559
- Por día: $60.222
- Por hora: $7.527
- Hora extra al 50%: $11.291
- Hora extra al 100%: $15.055
Operador conductor
- Básico mensual: $1.535.177
- Por día: $61.407
- Por hora: $7.675
- Hora extra al 50%: $11.513
- Hora extra al 100%: $15.351
Operador interior y anexos
- Básico mensual: $1.529.943
- Por día: $61.197
- Por hora: $7.649
- Hora extra al 50%: $11.474
- Hora extra al 100%: $15.299
Serenos
- Básico mensual: $1.541.730
- Por día: $61.669
- Por hora: $7.708
- Hora extra al 50%: $11.562
- Hora extra al 100%: $15.417
Los adicionales que cobran los empleados del sector y las próximas novedades salariales
A los valores de la escala se añaden los beneficios previstos por convenio, como los adicionales por asistencia, antigüedad y movimiento de fondos. El adicional por asistencia y el de movimiento de fondos representan el 8% del básico para las categorías correspondientes. Por antigüedad, el convenio fija un 2% para quienes tienen entre 1 y 20 años de servicio y un 3% para quienes superan los 21 años.
Además de actualizar los salarios de todas las categorías del sector, con impacto en encargados, administrativos, operadores y serenos, el último acuerdo paritario fijó el compromiso del gremio y las cámaras empresarias de reunirse a partir del 18 de agosto para definir nuevos aumentos para ese mes y el resto del año.
La recomposición de los ingresos de los trabajadores se concretó en un contexto internacional volátil, marcado por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre en los precios del petróleo, en el que la estabilidad salarial representó un punto relevante para la actividad.
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