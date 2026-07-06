Cuánto gana un playero de estación de servicio en julio 2026: así quedó la escala salarial

Con el cierre de la última paritaria, el salario básico de los trabajadores del sector tendrá un incremento. Cómo queda cada categoría.

Los empleados de las estaciones de servicio de todo el país tendrán novedades salariales en julio 2026. Si bien en este mes no contarán con un aumento porcentual, la suma fija que venían cobrando pasará a sumarse al básico , elevando el piso de los sueldos de los trabajadores del sector, incluyendo para quien se desempeñe como playero .

El último acuerdo paritario firmado por el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos junto a cámaras empresarias como CECHA, FECRA, AES y FEC, había fijado una suba de casi 15% para el trimestre abril-junio dividido de la siguiente manera:

Si bien estos porcentajes suman un 6,5% , el sindicato explicó que, al considerar el reconocimiento del desajuste previo y la suma fija incorporada al básico desde julio, la mejora total se aproxima al 15% para el período.

Los playeros tuvieron un aumento salarial de casi 15% en el trimestre abril-junio.

Cuánto cobra un playero de estación de servicio por mes, por día y por hora

Con la última actualización salarial, un playero de estación de servicio bajo la categoría “Operador de Playa” percibe en el séptimo mes del año una remuneración básica mensual de $1.545.472.

En tanto, el valor de la hora para esta categoría se ubica a partir de julio 2026 en $7.727. Las horas extras al 50% ascienden a $11.591 y al 100% a $15.454. Estos importes sirven de referencia para calcular el salario mensual cuando se suman horas adicionales o se realizan turnos especiales.

Cómo quedó el salario de todas las categorías en julio 2026

Los valores básicos para julio de 2026, con la incorporación de la suma no remunerativa de $30.000 otorgada el mes anterior, quedaron conformados de la siguiente manera:

Encargados

Básico mensual: $1.600.406

Por día: $64.016

Por hora: $8.002

Hora extra al 50%: $12.003

Hora extra al 100%: $16.004

Administrativos

Básico mensual: $1.569.084

Por día: $62.763

Por hora: $7.845

Hora extra al 50%: $11.768

Hora extra al 100%: $15.690

El salario básico para los operadores de Playa ya supera el millón y medio de pesos. Claudio Espinoza

Operador de servicio

Básico mensual: $1.564.268

Por día: $62.570

Por hora: $7.821

Hora extra al 50%: $11.732

Hora extra al 100%: $15.642

Operador de playa

Básico mensual: $1.545.472

Por día: $61.818

Por hora: $7.727

Hora extra al 50%: $11.591

Hora extra al 100%: $15.454

Operador auxiliar

Básico mensual: $1.505.559

Por día: $60.222

Por hora: $7.527

Hora extra al 50%: $11.291

Hora extra al 100%: $15.055

Operador conductor

Básico mensual: $1.535.177

Por día: $61.407

Por hora: $7.675

Hora extra al 50%: $11.513

Hora extra al 100%: $15.351

Operador interior y anexos

Básico mensual: $1.529.943

Por día: $61.197

Por hora: $7.649

Hora extra al 50%: $11.474

Hora extra al 100%: $15.299

Serenos

Básico mensual: $1.541.730

Por día: $61.669

Por hora: $7.708

Hora extra al 50%: $11.562

Hora extra al 100%: $15.417

En julio, se incorpora al básico la suma fija de $30.000 otorgada en junio. Sebastián Fariña Petersen

Los adicionales que cobran los empleados del sector y las próximas novedades salariales

A los valores de la escala se añaden los beneficios previstos por convenio, como los adicionales por asistencia, antigüedad y movimiento de fondos. El adicional por asistencia y el de movimiento de fondos representan el 8% del básico para las categorías correspondientes. Por antigüedad, el convenio fija un 2% para quienes tienen entre 1 y 20 años de servicio y un 3% para quienes superan los 21 años.

Además de actualizar los salarios de todas las categorías del sector, con impacto en encargados, administrativos, operadores y serenos, el último acuerdo paritario fijó el compromiso del gremio y las cámaras empresarias de reunirse a partir del 18 de agosto para definir nuevos aumentos para ese mes y el resto del año.

La recomposición de los ingresos de los trabajadores se concretó en un contexto internacional volátil, marcado por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre en los precios del petróleo, en el que la estabilidad salarial representó un punto relevante para la actividad.