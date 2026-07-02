El ENARGAS definió el cuadro tarifario que entrará en vigente este mes, con incrementos generales y en los cargos fijos. También se extienden los subsidios .

Nuevo aumento en las tarifas de gas desde julio 2026: ¿cuánto hay que pagar ahora?

En otro golpe al bolsillo, el Gobierno nacional dispuso para julio 2026 un nuevo aumento en las boletas de gas natural para los usuarios de Metrogas y Naturgy BAN . El nuevo cuadro tarifario para ambas distribuidoras fue confirmado por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad ( ENARGAS ).

Las actualizaciones quedaron establecidas mediante las resoluciones 175/2026 y 204/2026, en las que se mantienen las categorías de usuarios residenciales según el nivel de consumo mensual, identificadas como R1, R2, R3 y R4. El nuevo esquema contempla incrementos en los cargos fijos y variables que abonarán los clientes, de acuerdo con su categoría y nivel de subsidio.

El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios de gas natural con vigencia desde el 1° de julio de 2026. Según los datos aportados por la Secretaría de Energía, el aumento promedio de las facturas de gas en julio será del 3,01% a nivel nacional.

estufa.jpg El aumento del gas llega con las temperaturas bajas por el inicio del invierno.

En el caso de Metrogas, para los usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires sin subsidios, el cargo fijo mensual pasará a $22.606,14 para las categorías R1 a R3, mientras que los hogares de mayor consumo (R4) deberán pagar $85.449,38.

Para Naturgy Ban, que distribuye en 30 municipios del norte y el oeste del Gran Buenos Aires, el cargo fijo quedó establecido en $19.694,91 para las categorías R1 a R3 y en $74.776,64 para la categoría R4.

La luz, otro servicio que aumenta en julio 2026

Mediante las resoluciones 205 y 206, el ENARGAS dispuso un nuevo incremento en el servicio eléctrico y fijó los cuadros tarifarios para Edenor y Edesur –distribuidoras del AMBA- que se aplicarán a partir de este mes. El alza en la factura final será de 2,76% y 2,95%, respectivamente.

Hornalla.jpg La electricidad aumentará cerca del 3% en el AMBA.

A modo de ejemplo, los usuarios residenciales de Edenor de la categoría R1 -correspondiente a consumos de hasta 300 kWh mensuales- tendrán un cargo fijo de $1674,55 y un cargo variable de $71,518 por kWh, mientras que para los de Edesur, será de $1629 y $70,513, respectivamente.

Los subsidios, extendidos para julio

Mediante la resolución 146, publicada en el Boletín Oficial, la secretaría de Energía extendió para julio el descuento adicional del 16,59% para los hogares inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). En el caso del gas, también prorrogó la bonificación extra del 25% para ese mismo grupo de usuarios. “La modificación de la bonificación adicional extraordinaria responde a dar continuidad a los mecanismos de protección dirigidos a los sectores de menores ingresos”, justificó Energía.

Al pasar de la segmentación de subsidios por ingreso al nuevo esquema focalizado, el Ejecutivo había establecido que para las tarifas de gas, habría una bonificación del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre), mientras para la luz, se aplicaba en un bloque de 300 kWh mensuales en invierno.

Tarifas, boleta de electricidad Los subsidios a la luz y el gas se extenderán también en julio.

Los requisitos para acceder al subsidio al gas y la luz

El Gobierno nacional modificó en 2025 el mecanismo para otorgar subsidios en los servicios y creó el Régimen de Subsidios Focalizados (SEF), que incluye al conjunto de los hogares con beneficios a la hora de pagar la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de diez kilos.

Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares -considerando en conjunto a todos los integrantes- deberán tener ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según el INDEC. Pueden solicitar el beneficio los hogares que no cumplan con este requisito, pero tengan al menos un integrante que posea:

Certificado de Vivienda Familiar expedido por el ReNaBaP

Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

subsidios.jpg Las familias de menos recursos pueden acceder a subsidios a las tarifas de luz y gas.

En cambio, quedarán fuera de los subsidios los siguientes casos: