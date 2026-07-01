Dolor en la comunidad educativa de Neuquén por la muerte de un reconocido docente

Se trata de Claudio Contreras, histórico docente de la Escuela Superior de Música, a quienes sus compañeros despidieron con mucha emoción.

La comunidad educativa neuquina atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Claudio Contreras , profesor de Filosofía y referente histórico de la Escuela Superior de Música de Neuquén . Docentes, exalumnos, directivos y dirigentes sindicales lo despidieron con emotivos mensajes en los que destacaron su compromiso con la educación pública, su defensa de las escuelas de arte y una forma de ejercer la docencia basada en el diálogo, la ética y la construcción colectiva.

Contreras se había jubilado recientemente, después de una extensa trayectoria en la institución donde también integró el equipo directivo. Su muerte, que fue repentina, causó una fuerte conmoción entre quienes compartieron años de trabajo con él.

Desde la Escuela Superior de Música de Chos Malal comunicaron oficialmente la noticia y recordaron que se desempeñó como director y vicedirector entre 2012 y 2022, para luego jubilarse durante 2024.

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"Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro compañero Claudio Contreras, quien se desempeñó como director y vicedirector durante el período 2012-2022", señalaron desde la institución. Además, enviaron sus condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad educativa de la Escuela Superior de Música de Neuquén.

El Profesorado de Música de Chos Malal también lo recordó con un sentido mensaje en redes sociales.

"Con mucha tristeza despedimos a este compañero docente, jubilado de nuestras Escuelas Superiores de Música. Gracias por todo lo compartido, cumpa Clau", expresaron.

Un docente comprometido con las escuelas de arte

Quien compartió buena parte de ese recorrido fue la secretaria de prensa de ATEN, Marisabel Granda, quien recordó a Contreras como uno de los docentes que más trabajó para consolidar las escuelas de arte de la provincia.

"Era un compañero que trabajó muchos años en la Escuela Superior de Música. Había llegado hace muchos años desde Santiago del Estero y se convirtió en un referente de la institución", contó a LM Neuquén.

Además de profesor de Filosofía, Contreras ocupó cargos de conducción en la escuela, elegidos por sus propios colegas, un reconocimiento que, según Granda, hablaba del respeto que había construido entre sus pares.

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"No recuerdo exactamente cuántas veces fue elegido para integrar el equipo de conducción, pero sí que fueron sus propios compañeros quienes lo eligieron", explicó. Para la dirigente sindical, una de las características que mejor definían al docente era su forma de participar en los debates. "Era un compañero sumamente coherente, ético, muy orgánico y siempre dispuesto a aportar a las discusiones", aseguró.

Durante años compartieron reuniones provinciales vinculadas al fortalecimiento de las escuelas artísticas. "Trabajamos mucho juntos en la consolidación de las escuelas de arte de la provincia. Siempre tenía una mirada para fortalecer lo colectivo", recordó.

Una jubilación reciente y una partida inesperada

La noticia impactó especialmente porque Contreras se había retirado de la actividad hacía muy poco tiempo. "Se había jubilado hace muy poquito y tuvo una muerte muy de golpe, muy sorpresiva. La escuela estaba completamente consternada", relató Granda.

Para quienes compartieron su militancia sindical y educativa, la pérdida fue mucho más que la de un exdocente. "Para nosotros era un compañero militante y fue un golpe muy duro", resumió.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Granda también recordó el último intercambio que había mantenido con él, cuando atravesaba el trámite jubilatorio.

"Hoy fui a su último mensaje, cuando estaba gestionando su jubilación. Terminaba diciendo 'Muchas gracias, Mari, un abrazo'", escribió.

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Y agregó una despedida cargada de emoción: "Hoy solo puedo decir: muchas gracias Claudio, abrazo enorme y gracias por todo lo que nos enseñaste".

Las muestras de afecto se multiplicaron durante las últimas horas entre docentes, estudiantes y exalumnos, que coincidieron en destacar su calidad humana y su permanente disposición para escuchar antes de opinar.

Quienes trabajaron junto a él lo describen como un educador convencido de que las escuelas públicas debían construirse desde el consenso, el respeto y el compromiso colectivo.

Su trayectoria quedó profundamente ligada a la Escuela Superior de Música de Neuquén, institución donde formó a generaciones de estudiantes y acompañó el crecimiento de las carreras artísticas en la provincia.