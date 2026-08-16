Había mamelucos ignífugos con el logo de la firma, botas y guantes de seguridad. La Policía llegó hasta un puesto de Plaza Boca tras una denuncia por el robo de indumentaria.

Vendían en una feria de Neuquén ropa de trabajo que habría sido robada de una empresa.

Una investigación por el robo de indumentaria laboral de una empresa del Parque Industrial de Centenario llevó este domingo a la Policía hasta una feria de Neuquén capital. En uno de los puestos de Plaza Boca encontraron varios elementos que coincidían con los denunciados como sustraídos y que estaban siendo ofrecidos a la venta.

El procedimiento fue realizado este domingo por personal de la Comisaría 21ª del barrio Melipal, luego de que surgiera un dato clave durante la investigación: parte de la ropa de trabajo faltante podía estar comercializándose en esa feria.

El hallazgo permitió recuperar una parte de los elementos denunciados como robados y abrió una nueva línea investigativa para reconstruir qué ocurrió desde que la mercadería desapareció del predio de la empresa hasta que terminó expuesta para su comercialización en un puesto de Neuquén.

El robo fue descubierto en un contenedor

Según la información policial, el caso comenzó cuando un empleado de la empresa afectada advirtió que el candado de uno de los contenedores ubicados en el predio estaba dañado. Al revisar el lugar, constató el faltante de distintos elementos utilizados por los trabajadores. Entre lo sustraído había botas de seguridad, mamelucos ignífugos identificados con el logo de la empresa y guantes de seguridad antiimpacto.

Se trata de indumentaria especialmente utilizada en ámbitos industriales y que, por sus características, permite ser identificada con mayor facilidad. En este caso, algunos de los mamelucos conservaban el logo de la compañía, un detalle que posteriormente resultaría clave para reconocerlos en la feria.

La denuncia fue ampliada y la Policía comenzó a avanzar sobre distintas pistas para intentar determinar dónde habían terminado los elementos y si existían personas que estuvieran intentando comercializarlos.

Una pista llevó a los policías hasta Plaza Boca

El dato que permitió avanzar surgió cuando un compañero de trabajo informó que parte de la indumentaria presuntamente robada estaría siendo ofrecida a la venta en un puesto de la feria que funciona en Plaza Boca. Con esa información, efectivos de la Comisaría 21ª se dirigieron al lugar acompañados por el denunciante.

Una vez en la feria, el trabajador observó los artículos exhibidos y reconoció varios de ellos como pertenecientes a la empresa, principalmente los mamelucos ignífugos que todavía conservaban el logo identificatorio de la firma.

La coincidencia entre los objetos denunciados y los que estaban a la venta motivó la inmediata consulta con la fiscalía interviniente. El objetivo ahora será determinar si todos los elementos hallados corresponden al mismo hecho y establecer de qué manera llegaron hasta el puesto.

La Policía de Centenario tiene un arduo trabajo.

La responsable del puesto aseguró ante los efectivos que había adquirido la mercadería en Bolivia. Sin embargo, cuando le solicitaron documentación que permitiera comprobar el origen de los elementos, no pudo presentar comprobantes que acreditaran su procedencia. Ante esa situación, se dio intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso el secuestro preventivo de toda la indumentaria reconocida por el denunciante, mientras continúa la investigación para establecer cómo llegaron los elementos hasta el puesto de la feria y determinar eventuales responsabilidades.

Los objetos secuestrados fueron trasladados hasta la Comisaría 21ª, donde quedaron depositados y a disposición de la Justicia. La investigación seguirá ahora bajo la órbita de la fiscalía, que deberá reconstruir el recorrido de la mercadería y definir las responsabilidades que pudieran surgir.