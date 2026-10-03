El truco de ChatGPT para probarte ropa con inteligencia artificial

Con solo una selfie y un botón especial, la herramienta estrella de OpenAI promete cambiar para siempre tus compras online. Descubrí cómo activarla.

ChatGPT , el popular sistema de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI , sumó una nueva funcionalidad que revoluciona la experiencia de compra online : un probador virtual de ropa asistido por IA. La herramienta busca ofrecer a los usuarios una simulación de cómo les quedaría una prenda o accesorio antes de realizar la compra.

Esta innovadora función permite a los usuarios cargar una imagen de sí mismos o tomarse una selfie. Posteriormente, la inteligencia artificial superpone la prenda seleccionada sobre la imagen, generando una visualización realista de cómo se vería el producto puesto. La novedad ya está disponible tanto en la versión web como en la aplicación móvil de ChatGPT.

La capacidad de probarse ropa virtualmente sin necesidad de visitar una tienda física representa un avance significativo en el comercio electrónico de moda. Los usuarios podrán guardar sus imágenes de referencia o los modelos favoritos para comparaciones futuras, optimizando así el proceso de decisión antes de adquirir un artículo.

ChatGPT ofrece la función “Try on” para probarse ropa

La integración de este probador virtual se materializa a través de un botón denominado “Try on” que aparece en determinados listados de productos de moda dentro de ChatGPT. Al activarlo, el usuario puede subir una fotografía de cuerpo entero o tomar una selfie. OpenAI utiliza su modelo ChatGPT Images 2.5 para generar la imagen resultante, que muestra la prenda aplicada sobre la figura del usuario, según se detalla en las notas de lanzamiento.

Esta funcionalidad no solo sirve para probar productos que se encuentran en la plataforma de compras de ChatGPT, sino que también permite a los usuarios experimentar con imágenes de artículos que encuentren en otros sitios web o que ya posean.

La imagen de referencia utilizada puede guardarse en la configuración del usuario para futuras pruebas, facilitando así la comparación entre distintas prendas sin necesidad de cargar una nueva foto repetidamente.

Google ya contaba con una alternativa similar

La novedad de OpenAI no es la primera incursión en este terreno, ya que Google presentó el año pasado un servicio con capacidades parecidas. La función de Google, también accesible a través de su buscador, permite a los usuarios probar virtualmente prendas de millones de artículos de moda disponibles en Google Shopping y Google Imágenes.

En Estados Unidos, Google ofrece la posibilidad de generar avatares digitales para probar la ropa, una opción que amplía las posibilidades de simulación virtual.