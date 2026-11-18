El operativo tuvo lugar alrededor de las 3:30 en el sector de Boer y Tronador. Un operador de videovigilancia advirtió la huida de dos sospechosos y alertó a los móviles de la Comisaría 19°.

Un rápido despliegue policial articulado con el sistema de videovigilancia urbana permitió frustrar un robo y recuperar materiales de construcción durante la madrugada del martes en el barrio Confluencia Urbana, en la capital neuquina . Como resultado del procedimiento, un hombre de 26 años fue demorado por la Policía y se logró el secuestro preventivo de tres bolsas de cemento que habían sido sustraídas minutos antes.

Fuentes policiales informaron que la secuencia se inició el miércoles 17 de noviembre alrededor de las 3.30 , momento en que el movimiento en la vía pública era prácticamente nulo. Un operador del Departamento Centro de Monitoreo Urbano (DCMU) , quien realizaba tareas de observación preventiva a través del domo ubicado en la intersección de las calles Boer y Tronador , advirtió una maniobra sospechosa en las inmediaciones.

Según precisaron fuentes policiales, las cámaras captaron a dos hombres que corrían de manera apresurada por el sector mientras cargaban distintos bultos pesados , en una actitud compatible con la huida tras un posible robo. Ante la presunción de que se trataba de elementos recién robados, desde la sala de monitoreo se emitió una alerta inmediata hacia los patrulleros que realizaban recorridas preventivas en esa jurisdicción.

Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas en tiempo real por el personal del DCMU, efectivos de la Comisaría 19° acudieron rápidamente al cuadrante señalado para iniciar un rastrillaje por las calles aledañas.

La búsqueda arrojó resultados positivos a los pocos minutos. Al inspeccionar una plaza situada sobre la calle Boer, los uniformados divisaron a uno de los hombres que coincidía plenamente con las características informadas por los operadores de las cámaras, quien en ese momento se encontraba acompañado por una mujer.

Al proceder a la identificación y requisa en el lugar, los efectivos hallaron en su poder tres bolsas de cemento de marca Loma Negra cuya procedencia no pudo justificar. Frente a esta situación, se dispuso el secuestro preventivo del material de construcción y la demora del sospechoso, un joven de 26 años, por su presunta vinculación con el delito de tentativa de hurto.

En cuanto a la mujer que permanecía junto a él al momento de la interceptación, las autoridades resolvieron que continuara en libertad, dado que las primeras averiguaciones y los registros fílmicos permitieron establecer que no había tenido participación en la sustracción ni en el traslado de los elementos.

Finalmente, tanto el hombre demorado como las tres bolsas de cemento recuperadas fueron trasladados hacia la sede de la Comisaría 19°, donde quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las diligencias procesales de rigor e intentar determinar el lugar exacto de dónde fue robado el material.

Frenaron la construcción de sus casas porque les roban todo

En el Loteo Casimiro Gómez ya son varios los vecinos que decidieron frenar la construcción de sus casas porque les roban todos los materiales: desde un disyuntor hasta el nicho de gas.

Los hechos delictivos comenzaron a principio de año y planean presentarse ante la Policía de Neuquén para que realicen patrullajes al menos una vez al día en un intento de ahuyentar a los ladrones.