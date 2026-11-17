El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes en la intersección de avenida del Trabajador y Rohde.

Un joven de 25 años fue demorado durante la madrugada del lunes en la ciudad de Neuquén , luego de ser sorprendido en plena vía pública mientras intentaba forzar el capot de un vehículo estacionado . La maniobra fue detectada en tiempo real por los operadores de las cámaras de videovigilancia .

El episodio tuvo lugar en la esquina de avenida del Trabajador y calle Rohde , un sector muy transitado del Oeste neuquino que, durante las horas nocturnas, queda bajo la vigilancia de los domos de seguridad.

Según informaron fuentes policiales, el personal que cumple funciones en la Dirección Centro de Monitoreo Urbano (DCMU) observó, a través de los monitores, los movimientos sospechosos de un individuo que se encontraba junto a un utilitario estacionado en la calle.

Al hacer foco sobre la escena, los operadores advirtieron que el sujeto estaba manipulando la parte delantera del vehículo con claras intenciones de abrir el capot por la fuerza. Ante la evidencia de un posible robo en curso, desde la sala de monitoreo se emitió de inmediato una alerta radial hacia los móviles que patrullaban la jurisdicción, solicitando la presencia urgente de efectivos de la Comisaría 16°.

De esta manera, una patrulla acudió rápidamente al punto indicado y sorprendió al sospechoso, todavía en el lugar. Al inspeccionar el rodado, una camioneta utilitaria marca Peugeot Partner, los uniformados constataron a simple vista que el vehículo presentaba daños recientes en el sector de la parrilla frontal, producto de los forcejeos realizados para intentar destrabar el cierre del capot.

Cuando los policías procedieron a identificarlo y le consultaron qué estaba haciendo allí a esa hora de la madrugada, el joven intentó justificar su presencia con una insólita coartada: manifestó inicialmente que era el mecánico del vehículo y que estaba llevando a cabo tareas sobre el mismo.

Sin embargo, la versión no logró convencer a los efectivos, quienes realizaron las averiguaciones y actuaciones de rigor en el lugar para verificar la situación del rodado. Tras comprobar que se trataba de un intento de robo, el personal procedió a la demora del sospechoso, un joven de 25 años, en el marco de una causa caratulada como presunto robo en grado de tentativa.

Finalmente, el joven fue trasladado a la sede de la Comisaría 16°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente para el avance de las diligencias procesales correspondientes de la Justicia.

Volvió de vacaciones y a la mañana siguiente le robaron la camioneta

Un vecino de la localidad de Centenario fue víctima de un indignante robo durante la madrugada del jueves 6 de noviembre. Había llegado de vacaciones, pero la tranquilidad se vio interrumpida el día siguiente, cuando se dio cuenta de que le habían robado su camioneta.

La misma estaba cargada, además, con elementos de mucho valor. Los vecinos aportaron las imágenes de sus cámaras de seguridad, en donde la secuencia se puede ver con total claridad.

Ignacio, el damnificado, explicó en ese momento en diálogo con LM Neuquén que había viajado a la Cordillera para pescar y regresó el miércoles 4 de noviembre a su vivienda, ubicada en calle Suyai 367, entre Lugones y Alfonsina Storni, en el barrio Sayhueque II. Cuando llegó la noche se fue a dormir y, al despertar, su Fiat Fiorino -que había dejado estacionada frente a su casa- ya no estaba.