El gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, recorrió junto al intendente Mariano Gaido las obras que transformarán uno de los principales accesos a la ciudad.

Neuquén avanza con las obras de ampliación y ensanchamiento de las rutas que conectan a la ciudad capital con Plottier y otras localidades ubicadas al sur de la provincia, a través de la Autovía Norte . Los trabajos buscan mejorar la fluidez y seguridad del tránsito en una traza estratégica para el desarrollo de la industria hidrocarburífera y para acompañar el crecimiento urbano, demográfico y productivo de la región Confluencia.

La semana pasada, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, y el intendente capitalino, Mariano Gaido, recorrieron la zona ubicada sobre la continuidad de la calle Crouzeilles –por Genco y Bragado– hacia la Bajada del Maida, donde supervisaron el inicio de las obras del tercer carril que conectará con la Autovía Norte y el acceso al Hospital Norpatagónico.

En esta oportunidad, Figueroa destacó los avances en materia vial, particularmente los trabajos sobre la calle Futaleufú, una importante vía de conectividad que marca el límite y une las ciudades de Neuquén Capital y Plottier, además de vincularse con la zona de Balsa Las Perlas y Cipolletti. El proyecto integral incluye tareas de instalación de iluminación LED, que están próximas a concluir, por lo que se estima que la obra será inaugurada a fin de año.

El tramo abarca aproximadamente 4 kilómetros (desde la zona de la Ruta Nacional 22 / Avenida Mosconi hacia el sur y áreas limítrofes). La intervención incluye calzada pavimentada, cordón cuneta, iluminación LED, veredas, obras hidráulicas y de desagües pluviales. Además, la provincia licitó nuevas etapas para dar continuidad a los trabajos y mejorar la conectividad en arterias cercanas, como las calles Río Colorado y Trenque Lauquen.

“Muchos años estuvimos esperando estas obras. Creemos que los accesos a Neuquén deben mejorar y estamos eliminando las rotondas para poder elevarnos y hacer puentes en cada uno de los cruces, lo que le va a dar mucha más transitabilidad a cada uno de los accesos a esta hermosa capital que tenemos los neuquinos”, aseguró el mandatario. En ese sentido, destacó la planificación como uno de los ejes primordiales para consolidar la transformación de las trazas urbanas y rurales que potencian las economías provinciales.

Asimismo, Neuquén avanza en la pavimentación de la avenida Río Colorado y la calle Trenque Lauquen. Se trata de dos vías principales que se conectan de manera continua y conforman un mismo corredor vial e interurbano en el límite entre Neuquén y Plottier.

La obra permitirá completar un circuito de conectividad clave para el desarrollo productivo y residencial de la región. Los trabajos incluyen la pavimentación de aproximadamente 4,5 kilómetros de calzada, la ejecución de desagües pluviales, la adecuación de canales y alcantarillas, la ampliación de la red de agua potable, la resolución de interferencias y la señalización. Además, se prevé el ensanchamiento de la avenida Río Colorado, la incorporación de sectores de estacionamiento y la construcción de cinco puentes de hormigón sobre la calle Trenque Lauquen. “Vamos a poder tener los accesos que nos merecemos los neuquinos”, señaló Figueroa.

Finalmente, el gobernador se refirió a otra de las intervenciones viales en marcha: “Estamos duplicando 19 kilómetros de traza desde el empalme con la Autovía Norte hasta la intersección con la Ruta Provincial 51, con una inversión de 24.770 millones de pesos, que son fondos propios”.

Por su parte Gaido, indicó que es una “obra maravillosa, muy esperada, que supera los 7.000 millones de pesos, con fondos propios, fondos de los neuquinos. La provincia y el municipio trabajando en equipo”.

Estas iniciativas forman parte del Plan Maestro de Accesos Metropolitanos, cuyo objetivo es eliminar puntos de conflicto, reducir las demoras en las intersecciones y agilizar los desplazamientos.