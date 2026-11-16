La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén cuestionó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con las concesiones viales y pidió un tratamiento diferenciado para los residentes de la provincia.

Ruta 237: Leticia Esteves cuestionó a Nación y advirtió que "seguramente le pongan peaje a todos".

La posibilidad de que los neuquinos tengan que pagar peaje para circular por la Ruta Nacional 237 encendió una nueva preocupación en la provincia. El corredor, uno de los más transitados de la región y fundamental para conectar el Alto Valle con los destinos cordilleranos , quedó incluido en el esquema de concesiones que impulsa el Gobierno nacional.

En diálogo con LU5 AM600, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves , abordó el tema al decir que "es muy fácil concesionar la Ruta 237, porque es una de las rutas más transitadas de nuestra provincia”. “Lamentablemente, seguramente le pongan peaje a todos ", advirtió.

La funcionaria planteó que, “de concretarse el cobro, debería contemplarse la situación de quienes utilizan habitualmente ese corredor para trabajar, estudiar, trasladarse entre localidades o desarrollar sus actividades cotidianas”.

"Esperamos que tengan alguna diferenciación con los neuquinos y con los que vivimos acá y transitamos esa ruta habitualmente", sostuvo.

La discusión se produce luego de que el Gobierno nacional publicara el Decreto 1358/2026, que establece una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones y contempla la posibilidad de concesionar por peaje distintos tramos de rutas nacionales.

La Ruta 237 está incluida en ese esquema, aunque todavía deben definirse los tramos alcanzados, las condiciones de las concesiones y las tarifas que eventualmente se cobrarán. Esteves cuestionó especialmente el futuro de aquellos caminos que no tienen suficiente circulación como para resultar atractivos para una empresa privada.

Para explicar su preocupación, contrastó la situación de la Ruta 237 con la de otros corredores nacionales de menor tránsito. "¿Qué hacemos con una ruta nacional que va a lugares no tan poblados o que no tienen tanto tráfico como la 237", planteó.

Según la ministra, ”el problema es que esas rutas pueden quedar relegadas en materia de mantenimiento, pese a que cumplen un papel fundamental para las comunidades que dependen de ellas”.

En ese contexto, defendió los acuerdos alcanzados entre el gobernador Rolando Figueroa y el Gobierno nacional para que Neuquén pueda asumir el mantenimiento de corredores estratégicos. Entre ellos mencionó “la Ruta de los Siete Lagos, uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia”.

La funcionaria destacó que “la provincia podrá intervenir en su conservación con recursos propios, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y circulación”.

Más de mil kilómetros de rutas y nuevas conexiones aéreas en Neuquén

Esteves también repasó las inversiones en infraestructura, las nuevas conexiones aéreas y los preparativos para la temporada de verano 2026-2027. Destacó que “la provincia avanzó en la construcción, mejora y puesta en valor de más de mil kilómetros de rutas, con especial atención en los destinos turísticos emergentes”.

Mencionó localidades y parajes como “Villa Traful, Meliquina y Manzano Amargo, donde la conectividad representa una herramienta fundamental para impulsar nuevas actividades económicas”.

La ministra también repasó las inversiones realizadas en el Aeropuerto Aviador Carlos Campos, conocido como Chapelco, que presta servicios a San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Según explicó, “la provincia destinó más de 6.000 millones de pesos a mejorar su infraestructura y ampliar su capacidad operativa”.

“En Chos Malal, las intervenciones permitieron recuperar condiciones fundamentales para las operaciones aéreas, incluidos los traslados sanitarios. A esas obras se sumaron los nuevos vuelos de American Jet, que conectan Neuquén capital con San Martín de los Andes y Chos Malal mediante trayectos de aproximadamente 50 minutos”, agregó.

La funcionaria reconoció que “todavía es necesario consolidar la demanda, especialmente en la conexión hacia San Martín de los Andes”. Para incentivar estos viajes, dijo, la provincia impulsa Volá Neuquén, un programa que combina descuentos en pasajes aéreos con beneficios en alojamientos, gastronomía y servicios turísticos.

Esteves también reconoció que “el contexto económico modificó las costumbres de los viajeros”. “Muchas familias dejaron de planificar vacaciones extensas y comenzaron a elegir escapadas de pocos días. Por eso, el turismo de cercanía se convirtió en una de las principales apuestas provinciales”, explicó la ministra.

Verano 2027: fiestas populares, turismo y nuevas actividades

Esteves detalló cómo se prepara Neuquén para recibir la temporada turística 2026-2027. Uno de los principales anuncios fue la puesta en marcha del Programa Provincial de Fiestas Populares, destinado a garantizar previsibilidad económica a los municipios y permitir una mejor organización del calendario.

“El objetivo es evitar que varias celebraciones coincidan durante un mismo fin de semana y distribuir su impacto turístico y económico entre distintas localidades”, dijo. Esteves destacó especialmente “las fiestas del norte neuquino, como la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción en Chos Malal y la Fiesta del Mote en Huinganco. Son encuentros que, además de convocar visitantes, permiten preservar las tradiciones y fortalecer la identidad de las comunidades”.

“La agenda de celebraciones se extenderá durante los meses de verano y otoño. Entre los eventos destacados de 2027 se encuentra la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, que se realizará el 7, 8 y 9 de mayo en Villa Pehuenia-Moquehue”, explicó.

Para la ministra, “estas actividades representan mucho más que una oportunidad turística: son una forma de mantener vivas las raíces de una provincia que crece aceleradamente y recibe nuevos habitantes cada año”.

Navidad Cordillerana y Messidor Vive: las propuestas para el verano

“La programación turística también incluirá el regreso de Navidad Cordillerana, una iniciativa que se desarrollará entre el 8 de diciembre y el 6 de enero. Participarán localidades como Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa Traful, Villa Pehuenia, Aluminé y Caviahue-Copahue”, dijo Esteves.

“La propuesta contempla encendidos de árboles navideños, actividades culturales y celebraciones destinadas a fortalecer el movimiento turístico durante las fiestas de fin de año”, anticipó la ministra de Turismo.

Otra propuesta será Mesidor Vive, el ciclo cultural que recupera los jardines de la histórica residencia oficial El Messidor, ubicada en Villa La Angostura.

La ministra anticipó espectáculos musicales durante enero y febrero, con artistas de renombre, entre ellos Chango Spasiuk que iniciará la serie de recitales el próximo fin de semana. El objetivo, explicó, “es devolver a los neuquinos un espacio que durante muchos años permaneció con acceso restringido”.

Con respecto a Neuquen capital dijo que “la agenda incluirá actividades en el Paseo de la Costa, propuestas en la Plaza de las Banderas y una nueva edición de Blend Fest”.

El Niño y las tormentas: las obras que prepara Neuquén

Esteves explicó que, “frente a las posibles tormentas intensas asociadas al fenómeno de El Niño, las fiestas populares deberán contar con alternativas para garantizar la seguridad de artistas y visitantes”.

"Tenemos que tener siempre un plan B. Esto implica prever espacios cerrados, escenarios protegidos y posibles modificaciones en la organización de las actividades al aire libre”, afirmó.

La ministra recordó que “Neuquén atravesó un período hidrológico de sequía extraordinaria” y que “posteriormente debió prepararse para un escenario de lluvias intensas y recuperación de los caudales”.

Los efectos de El Niño en Neuquén.

Entre las obras prioritarias mencionó “el puente sobre el arroyo Carranza, una infraestructura fundamental para garantizar la conectividad de Rincón de los Sauces y acompañar el desarrollo de Vaca Muerta”.

"Rincón de los Sauces no puede quedar aislado", remarcó. También hizo un repaso de los trabajos de limpieza de canales, fortalecimiento de defensas ribereñas y obras pluvioaluvionales en distintas localidades, entre ellas Neuquén capital, Añelo y Rincón de los Sauces.

La funcionaria reconoció que “ninguna obra puede eliminar completamente los riesgos que representan los fenómenos meteorológicos extremos”. Por eso, insistió en la necesidad de “respetar las alertas oficiales y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias".

Elecciones 2027: Esteves defendió la gestión y rechazó las peleas políticas

La ministra y máxima referente del PRO Neuquén defendió la decisión del gobernador Rolando Figueroa de separar las elecciones provinciales de la disputa nacional y consideró que “la campaña debería centrarse en los resultados de gestión”.

"Yo creo que la comunidad no quiere dirigentes peleándose", afirmó. La dirigente del PRO tomó distancia de las estrategias políticas basadas en las descalificaciones personales y sostuvo que “las prioridades deben estar concentradas en la infraestructura, la salud, la seguridad y la educación”.

También reivindicó el papel del Estado provincial en la obra pública y marcó diferencias con la política nacional de reducción de la inversión pública. Fue en ese contexto donde surgió su advertencia sobre el futuro de la Ruta 237 y los posibles peajes.

Para Esteves, “el debate sobre las concesiones no debería limitarse a la rentabilidad económica de los corredores, sino incluir las necesidades de las comunidades que dependen de ellos”.

La dirigente del PRO dejó planteada una discusión que atraviesa el presente y el futuro de Neuquén: cómo sostener el crecimiento, mejorar la infraestructura y garantizar que el desarrollo llegue a cada localidad.