Hacía una caminata en un parque, cayó desde un acantilado de 15 metros y murió en el acto

La víctima se encontraba de excursión junto a otra persona cuando se precipitó al vacío en Pinnacles Park.

La víctima tenía 39 años y realizaba una caminata por un parque natural cuando se precipitó por el acantilado.

Una bombera murió tras caer desde un acantilado de aproximadamente 15 metros de altura mientras realizaba una caminata recreativa en un parque natural de Estados Unidos .

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Boone , el centro de emergencias local recibió una llamada al 911 a las 10:15 a.m. que alertaba sobre una persona caída en un sector de 850 E. Pinnacles Road (Pinnacles Park).

Los agentes policiales llegaron al lugar y descubrieron que la víctima, identificada posteriormente por la cadena local KCTV como Sarah Longest, "había caído desde un acantilado a una altura de aproximadamente 50 pies ".

Los paramédicos que acudieron a la emergencia intentaron reanimarla en el lugar, pero la mujer no respondió a las maniobras y los médicos confirmaron que murió tras la caída.

Los investigadores determinaron que la bombera se encontraba con una conocida en el momento de su caída.

“Se identificó y entrevistó a la conocida y a otro testigo. La investigación sobre este incidente sigue en curso; sin embargo, por el momento no hay motivos para creer que la caída de la mujer y su posterior fallecimiento hayan sido otra cosa que un trágico accidente”, aclaró la Policía en un comunicado oficial.

"Un miembro activo y valioso": quién era la víctima

Tras confirmarse su identidad, el Departamento de Bomberos de Independence emitió un comunicado público para informar que Longest se había unido a la institución el 10 de marzo de 2025 y que "rápidamente se convirtió en un miembro activo y valioso" de la familia del servicio de bomberos.

El organismo precisó que la bombera "sirvió como técnica de materiales peligrosos asignada a la tripulación de materiales peligrosos del departamento", además de desempeñarse como integrante del Equipo de Apoyo entre Compañeros y administradora de bienestar para la sección local 781 de la IAFF.

En el mismo homenaje, sus colegas destacaron "el compromiso de Sarah con el servicio a los demás iba más allá de responder a emergencias". "A través de su participación en el departamento y el sindicato, demostró una dedicación a apoyar a quienes servían a su lado”, agregaron sus colegas.

Además, la institución compartió una fotografía de su ingreso en la que se la veía sonriendo junto a un autobomba y detalló que estaba casada y tenía dos hijos.

Sarah Longest, la mujer que murió tras caer al vacío en un parque, estaba casada y tenía dos hijos.

Al despedirla, sus compañeros concluyeron: “Su servicio, compasión y compromiso con los demás no serán olvidados. Descansa en paz, Bombera Longest. Agradecemos tu servicio a nuestra comunidad”.

Por su parte, el intendente Kevin King expresó su reconocimiento público hacia la agente al señalar que, aunque la conoció brevemente, "era evidente que se preocupaba profundamente por Independence y por la gente que la rodeaba".

En tanto, el presidente de la seccional sindical, Michael Veit, manifestó: “Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias están con la familia de Sarah, sus amigos, la familia del departamento de bomberos y todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por el servicio de Sarah”.