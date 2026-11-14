Flavia Cuiñas, candidata a intendenta de Aluminé por Primero Neuquén

Con más de 25 de trayectoria en el sistema educativo público, la actual directora del Distrito Educativo XI aseguró que quiere hacer crecer a su comunidad.

Flavia Cuiñas oficializó su candidatura a la intendencia de Aluminé por Primero Neuquén . La propuesta tiene un objetivo claro: llevar a la localidad el ejemplo de gestión de Mariano Gaido en Neuquén capital, sostenido en las cuentas ordenadas, el superávit presupuestario y la fuerte inversión en obra pública.

Esta visión de desarrollo local y de respuestas rápidas se articula directamente con el proyecto provincial que lidera el gobernador Rolando Figueroa, apostando a un crecimiento planificado.

La candidata destacó que el ritmo de ejecución de la capital marca el camino para saldar las demandas históricas de la localidad.

"La gente del interior viajamos a Neuquén por distintas circunstancias y vemos cómo crece la capital a pasos agigantados", señaló Cuiñas.

Replicar el ejemplo de obras y cuentas ordenadas de Gaido

La intención es implementar el mismo esquema de trabajo de Mariano Gaido, basado en los hechos, mirando a los ojos a los vecinos y demostrando que la palabra cumplida es la mayor garantía para avanzar.

Esta sinergia de trabajo asegura que Aluminé cuente con el respaldo necesario para dar el salto definitivo que merece la localidad. El lineamiento es directo: conformar equipos con autonomía y capacidad de gestión que presenten proyectos sólidos, en línea con el desarrollo provincial de Rolando Figueroa y tomando como ejemplo permanente el modelo de Neuquén capital.

El municipio asumiría así un rol activo y protagonista, gestionando las herramientas de forma directa para concretar los hechos que los vecinos esperan todos los días.

Quién es Flavia Cuiñas

Con 53 años y más de 25 de trayectoria en el sistema educativo público, la actual directora del Distrito Educativo XI fundamentó su decisión de competir por el Ejecutivo municipal con la vocación de hacer crecer a su comunidad mediante acciones reales.

Su propuesta prioriza la infraestructura básica para asegurar agua potable los 365 días del año, conexiones cloacales, caminos transitables y la extensión de la red de gas. Al respecto, aseguró: "En Aluminé todavía tenemos lugares donde nos calefaccionamos a leña. De esto y de muchas obras más nos vamos a ocupar".

El proyecto integral de Primero Neuquén en la localidad contempla el acompañamiento constante a los parajes rurales como Ruca Choroi, Abra Ancha y Quillén, integrándolos a los servicios urbanos.

La visión apunta a consolidar una alianza firme con los emprendedores y el sector privado para sostener eventos durante todos los meses del año, dinamizando la economía con el turismo como motor de oportunidades.

Primero Neuquén y su plataforma

Para lograr este despliegue, la plataforma de Primero Neuquén establece una nueva dinámica de funcionamiento municipal donde la agilidad es la regla principal. El objetivo es conformar equipos técnicos y profesionales con total capacidad de respuesta cotidiana, garantizando que cada vecino que se acerca a una dependencia encuentre una solución rápida, concreta y eficiente.

A esto se suma un plan integral de mantenimiento constante para que las calles vecinales y los accesos sean transitables durante todas las estaciones. La meta es facilitar la logística productiva, cuidar los vehículos de los residentes y posicionar a Aluminé como un destino de excelencia con la infraestructura preparada, donde cada circuito turístico genere empleo genuino y haga crecer las oportunidades de cada familia de la localidad.

Integrante de una familia con un hondo arraigo aluminense, Cuiñas forjó su sensibilidad social organizando actividades comunitarias desde la adolescencia. De su padre heredó la convicción de estar siempre cerca de la gente, una enseñanza que lleva marcada a fuego.

Para la candidata, la función pública exige cercanía territorial absoluta: salir a la calle, mirar a los ojos al vecino.

"Soy una convencida de que el sentido de todo es prestarle atención a la persona que uno tiene al lado", aseguró. "Soy una convencida de que el sentido de todo es prestarle atención a la persona que uno tiene al lado", aseguró.

Con la experiencia de su lado y un equipo preparado, su compromiso es consolidar el potencial de Aluminé honrando siempre la palabra cumplida.