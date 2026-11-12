Elecciones 2027 en Neuquén: qué dijo el intendente Mariano Gaido sobre la fecha y su posible candidatura

El jefe comunal de Neuquén habló del impacto de hacer las elecciones el 14 de febrero. Respaldó la decisión del gobierno provincial para "apartarnos de esa discusión nacional".

El intendente Mariano Gaido habló con el móvil de LU5 sobre las próximas elecciones en Neuquén

El intendente de la ciudad de Neuquén , Mariano Gaido , se refirió a la fecha de las elecciones provinciales y municipales de 2027 y respaldó la decisión del gobierno provincial de convocar a las urnas el 14 de febrero.

Lo hizo en diálogo con LU5 , durante una recorrida por las obras de asfalto en el barrio Villa Ceferino . El jefe comunal sostuvo que la provincia está en condiciones de afrontar el proceso electoral en cualquier momento.

“Neuquén está preparado, y lo dije permanentemente, para tener elecciones mañana, si es necesario, porque uno trabaja todos los días y la mejor campaña es la gestión”, afirmó.

Gaido explicó que la definición de la fecha responde, según su mirada, a la necesidad de separar la discusión provincial de la agenda nacional, es decir, la agenda que propone La Libertad Avanza cuando esté en plena campaña con Javier Milei, de los temas de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa se refirió en LU5 a la fecha de las elecciones 2027. Mariano (Gaido) quería en septiembre.

Mariano Gaido: "Apartarnos de la pajarera"

“Nosotros anunciamos la fecha de elección teniendo en cuenta una responsabilidad que tenemos los neuquinos de apartarnos de esa discusión, de esa pajarera que sucede a nivel nacional, que se pelean unos con otros y no construyen ninguna solución”, señaló.

En esa línea, planteó que la provincia ofrece un escenario de previsibilidad que debe preservarse.

“Neuquén es una ciudad, y hablo de la ciudad, pero también de la provincia, que le da previsibilidad, que tenés futuro, que tenés la posibilidad de ir para adelante”, expresó. Y agregó que esa tranquilidad se sostiene “sacando a Vaca Muerta de las discusiones nacionales, dándole previsibilidad al sector privado”.

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“Neuquén está preparado, y lo dije permanentemente, para tener elecciones mañana, si es necesario, porque uno trabaja todos los días y la mejor campaña es la gestión”, Mariano Gaido. “Neuquén está preparado, y lo dije permanentemente, para tener elecciones mañana, si es necesario, porque uno trabaja todos los días y la mejor campaña es la gestión”, Mariano Gaido.

El intendente vinculó la fecha con la autonomía provincial. “La autonomía, la independencia, la autarquía, la posibilidad de definir los neuquinos nuestro futuro, eso no se negocia”, afirmó, y lo repitió para remarcar el concepto.

“Los neuquinos no nos amedrentamos”

Gaido destacó que Neuquén será la primera provincia del país en votar en 2027. “Neuquén se diferencia, es la primera provincia del país en ir a elecciones. Esto también demuestra que los neuquinos tenemos coraje, que no nos amedrentamos ante el grito de Buenos Aires”, sostuvo.

La Avenida Mosconi es parte de las obras que tiene la ciudad de Neuquén.

El intendente también respondió a los cuestionamientos sobre la anticipación de la convocatoria. “No, porque los neuquinos somos diferentes. Somos los que le damos la oportunidad al país de ir para adelante”, dijo. Y completó: “Si hoy la República Argentina tiene una oportunidad, es gracias a los neuquinos, no gracias al Obelisco y a Buenos Aires”.

La respuesta a la oposición

Consultado por las críticas que generó el anuncio en los espacios opositores, Gaido marcó diferencias. “Hay algunos que se la pasan criticando, que se la pasan despotricando, que la única propuesta que tienen es la crítica. Nosotros hacemos, estamos permanentemente llevando adelante propuestas que son una realidad”, afirmó.

En ese sentido, definió a su administración como “palabra cumplida” y aseguró: “Estamos convencidos de que la ciudadanía siempre acompaña a los que hacemos”.

El intendente evitó definiciones personales y habló de un proyecto colectivo. “Yo dije que iba a estar acompañando y que el proyecto de la ciudad de Neuquén se basa en un equipo. Nosotros tenemos un gran equipo en la ciudad de Neuquén”, respondió.

También expresó su respaldo al gobernador. “La provincia tiene un gran gobernador que va para adelante, que defiende el futuro de la provincia, que defiende Vaca Muerta”, señaló. Ante la insistencia sobre si será candidato, posiblemente para el Concejo Deliberante, reiteró: “Vamos a ver más adelante. El candidato en la ciudad de Neuquén es un equipo”.

La capital vota el mismo día

La ciudad de Neuquén irá a las urnas en la misma fecha que la provincia. Gaido dispuso que las elecciones municipales se realicen el 14 de febrero, junto con un referéndum sobre la modificación del artículo 53 de la Carta Orgánica, vinculado con la cantidad de bancas del Concejo Deliberante.

El gobernador Rolando Figueroa firmó el lunes el decreto 1860/2026, que estableció el 14 de febrero como día de votación. Se elegirán gobernador, vicegobernador y los 35 integrantes de la Legislatura.

En conferencia de prensa, Figueroa explicó que su primer argumento fue apartar a la provincia de la grieta nacional, a la que comparó con una pelea de “perros y gatos”. El segundo fue económico, como señal a los inversores de Vaca Muerta: sostuvo que para darles seguridad jurídica también hay que otorgarles seguridad política.

El gobernador también reveló que la provincia barajaba originalmente votar en agosto, que otra opción apuntaba a septiembre, y que la demora del Senado en eliminar las PASO terminó de inclinar la decisión. En ese marco, mencionó que el intendente de la capital prefería septiembre.