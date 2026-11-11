Gaido recorrió la obra de asfalto en el Círculo Policial, donde avanzan 35 cuadras y se proyectan otras 25

La pavimentación registra un 85% de avance y estará terminada a fin de mes. El Municipio anunció otras 25 cuadras para completar el asfalto en todo el barrio.

El intendente Mariano Gaido recorrió esta mañana la obra de pavimentación en el sector Círculo Policial del barrio San Lorenzo Sur . Con un avance de un 85%, los trabajos se ejecutan en el cuadrante delimitado por las calles Rafaela, Belgrano, Rhode y Antártida Argentina. Se trata de 35 cuadras nuevas de asfalto, que se complementan con obras de infraestructura pluvial y se suman a las más de 80 ya pavimentadas en el sector.

“Estamos trabajando en otra etapa más en este barrio, y vamos muy bien con los tiempos proyectados”, dijo Gaido, quien anunció que la obra estará terminada a fin de mes, y adelantó que mientras se llega al tramo final en este sector, ya se prepara el trabajo para concretar otras 25 más, “con lo que se completaría el cien por ciento del barrio”.

Además, destacó el avance del programa de 3.000 cuadras de asfalto en todos los barrios de la ciudad: “Principalmente, ahora podemos ver cómo estamos muy avanzados en el asfalto de Círculo Policial. Este barrio se ha transformado absolutamente con el parque, con los nomencladores y ahora con el asfalto, que llegó junto con los servicios básicos domiciliarios”.

“Pero con este mismo programa, en este momento también estamos en Valentina Sur, Villa Ceferino, donde se ejecutan obras pluviales y de pavimentación en más de 80 cuadras, o en el sector Los Polvorines se trabaja en cloacas y pavimentación. También en Islas Malvinas y Confluencia, tanto rural como urbana. Es decir, en toda la ciudad”, remarcó Gaido y valoró que el plan Orgullo Neuquino no descansa.

“Como pasa en cada rincón de la ciudad, esto es posible gracias a la buena administración de los recursos. Es una inversión absolutamente neuquina, con presupuesto propio y sin endeudamiento, y que demuestra al país el orgullo de que las empresas neuquinas van mucho más rápido”, afirmó.

A su turno, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recordó que en San Lorenzo, previamente, se sistematizó y cerró el canal Pastor Pluis, que atraviesa el barrio desde Necochea hasta Rhode, lo que permitió iniciar ahora las obras de pavimentación.

El funcionario explicó que antes del asfalto se realizaron los cordones cuneta y todo el tratamiento pluvial del sector. “Podemos ver las rejillas y las cámaras que captan el agua y la conducen por cañería. Y con el final, que es el asfalto, se termina de ver cómo está quedando el barrio, que la verdad es bárbaro”, sostuvo.

Para graficar la ubicación de la obra que recorrió junto al intendente, Nicola señaló que se está trabajando de Belgrano hacia el norte y de Rhode hacia el oeste, en todo este cuadrante hasta la calle Rafaela, y hacia el norte hasta Antártida Argentina”, y agregó que todavía resta terminar algunos cordones cuneta para completar las 35 cuadras. “Después nos queda Antártida hacia el norte para completar todo el barrio”, cerró.