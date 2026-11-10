Neuquén fortalece vínculos con Noruega para promover inversiones en Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa recibió al embajador noruego Halvor Sætre y a representantes de empresas interesadas en invertir en la provincia. La agenda incluyó energía, turismo, ambiente y administración de recursos naturales.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , recibió este martes al embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Noruega en Argentina , Halvor Sætre, y a representantes de empresas de ese país interesados en conocer las oportunidades de inversión que ofrece la provincia. El encuentro estuvo enfocado en el intercambio de experiencias y la posibilidad de avanzar en una agenda de cooperación vinculada con el desarrollo energético, el turismo y la sustentabilidad ambiental.

La visita de la delegación noruega se produjo en un contexto de crecimiento de la actividad hidrocarburífera neuquina, impulsada por Vaca Muerta, y de búsqueda de inversiones que permitan fortalecer el desarrollo productivo y diversificar la economía provincial.

Al referirse al encuentro, Figueroa destacó la importancia de generar vínculos internacionales y sostuvo: “Un país referente en el cuidado de sus recursos mire a Neuquén es el reflejo de un camino que elegimos: crecer con previsibilidad, con reglas claras y con la sustentabilidad ambiental como eje de desarrollo. Cada vínculo que tejemos se traduce en trabajo, oportunidades y una provincia que se proyecta con identidad hacia el mundo”.

Neuquén y Noruega: los puntos en común en energía y ambiente

Como parte de la agenda, se realizó un desayuno institucional en el hotel Hilton de Neuquén capital, con la participación de representantes de distintos ministerios provinciales y de la delegación empresarial. Allí se presentaron las oportunidades de desarrollo de Neuquén y se analizaron experiencias noruegas en sectores estratégicos.

Durante la apertura, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, recibió al embajador y a los empresarios. La funcionaria destacó los puntos de encuentro entre ambos territorios, que comparten desafíos relacionados con el aprovechamiento de los recursos energéticos, la protección ambiental y la diversificación de sus economías.

Entre los principales temas abordados estuvieron las oportunidades de inversión en petróleo y gas, la administración de los ingresos provenientes de los recursos naturales, el tratamiento de residuos especiales y la convivencia entre la actividad hidrocarburífera y el turismo.

El modelo noruego y la experiencia de Vaca Muerta

Noruega es una referencia internacional por su trayectoria en la producción de petróleo y gas y por los mecanismos que desarrolló para administrar los ingresos generados por sus recursos naturales. Uno de los principales antecedentes es su fondo soberano, utilizado como instrumento para gestionar parte de esa riqueza y proyectarla a largo plazo.

Esa experiencia representa un punto de interés para Neuquén, que atraviesa una transformación económica a partir del desarrollo de Vaca Muerta y busca consolidar condiciones para que el crecimiento de la producción se traduzca en inversiones, empleo y oportunidades para las distintas regiones de la provincia.

Otro de los ejes de intercambio fue la gestión ambiental vinculada con la producción hidrocarburífera, especialmente el tratamiento de residuos especiales y la incorporación de prácticas que permitan compatibilizar la actividad energética con el cuidado de los recursos naturales.

En ese sentido, también se analizaron antecedentes sobre la convivencia entre la producción de hidrocarburos y el turismo, dos actividades consideradas estratégicas para el desarrollo económico neuquino.

Participación de ministros y representantes empresariales

La jornada contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, además del ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y el ministro de Energía, Gustavo Medele.

La presencia de las distintas carteras permitió abordar de manera conjunta una agenda que relaciona las inversiones, el desarrollo productivo, la energía y la gestión sostenible de los recursos.

El encuentro con el embajador Halvor Sætre y los representantes de empresas noruegas abrió una instancia de acercamiento institucional para explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión entre ambos territorios, a partir de las experiencias y los desafíos que comparten.