Así será el nuevo museo de Villa El Chocón: tendrá 4.000 metros cuadrados y una sala inmersiva dentro de un huevo de dinosaurio

La obra prevé una inversión de 24.000 millones de pesos y se licitará durante el verano. Estará ubicado en el sector de Piedras Coloradas, sobre la costa del lago.

Villa El Chocón se prepara para renovar uno de sus principales atractivos turísticos y científicos. Después de más de tres décadas de historia, el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann tendrá un nuevo edificio de 4.000 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles, que buscará ampliar la exhibición de sus colecciones de dinosaurios , fortalecer el trabajo de investigación y ofrecer una experiencia diferente a quienes visiten la localidad.

El proyecto contempla una inversión prevista de 24.000 millones de pesos y, según anunció el gobernador Rolando Figueroa durante el aniversario de la villa, la licitación se realizará este verano. La propuesta incluye salas de exposición, espacios interactivos, un laboratorio científico, talleres y un auditorio, además de una sala inmersiva que funcionará dentro de una estructura con forma de huevo de dinosaurio.

El intendente de Villa El Chocón, Pablo Di Fonzo , explicó que el nuevo edificio estará ubicado en el sector de Piedras Coloradas, dentro del casco histórico de la localidad y sobre la costa del lago Ramos Mexía. No se construirá en el ingreso, donde funciona actualmente el museo, sino en un espacio cercano al laboratorio científico que ya tiene la villa, detrás del sector donde se encuentra la Policía.

“Va a ser un museo muy grande, de 4.000 metros cuadrados. Vamos a tener distintos espacios donde habrá exposición de los dinosaurios que tenemos”, señaló el jefe comunal a LU5. Entre las novedades destacó la posibilidad de que los visitantes puedan observar parte del trabajo científico que se desarrolla en el lugar.

Uno de los sectores estará destinado al laboratorio, donde paleontólogos y técnicos podrán trabajar a la vista del público. El proyecto también prevé áreas específicas para investigación, talleres y un auditorio, con el objetivo de que el museo no sea solamente un espacio de exhibición, sino también un lugar de producción y divulgación del conocimiento.

Uno de los espacios que promete convertirse en una de las principales atracciones será la sala inmersiva e interactiva que se instalará dentro de una estructura con forma de huevo de dinosaurio. La propuesta apunta a que los visitantes puedan acercarse al mundo prehistórico a través de recursos tecnológicos y experiencias participativas.

El gobernador Rolando Figueroa adelantó que será un espacio pensado especialmente para que niñas y niños puedan aprender y disfrutar de una experiencia diferente. La iniciativa busca combinar el atractivo visual con contenidos educativos y de divulgación paleontológica.

El nuevo edificio permitirá, además, ampliar la cantidad de ejemplares que se pueden mostrar. Di Fonsi explicó que el museo actual cuenta con más de 11 especies únicas en el mundo y que, por falta de espacio, algunas no pudieron ser incorporadas a las salas de exposición.

“Tenemos muchas especies que no hemos podido poner en exposición. Necesitábamos hacer algo de calidad, que sea más vistoso para el turista”, sostuvo el intendente, quien remarcó que la expectativa principal está puesta en el impacto que la obra pueda generar en la actividad turística.

Un museo con más de 30 años de historia

El Museo Paleontológico Ernesto Bachmann tiene sus orígenes en el hallazgo que cambió la historia de Villa El Chocón. En 1993, Rubén Carolini encontró restos fósiles de grandes dimensiones a unos 18 kilómetros de la localidad. Las investigaciones posteriores permitieron identificar al Giganotosaurus carolinii, uno de los mayores dinosaurios carnívoros conocidos, que proyectó el nombre de la villa a escala internacional.

Di Fonsi recordó que, después de aquel descubrimiento, comenzaron a organizarse distintos espacios para exhibir los restos hasta que el museo quedó conformado en el edificio que funciona actualmente, en 1995.

Desde entonces, el lugar recibió visitantes de distintos puntos del país y del mundo, entre ellos investigadores y paleontólogos interesados en los hallazgos de la región. El intendente destacó especialmente la llegada de turistas de Brasil y Chile, además de especialistas que siguen las publicaciones científicas vinculadas con los descubrimientos realizados en la zona.

La localidad cuenta, además, con otros atractivos vinculados al patrimonio fósil, como los circuitos de huellas de dinosaurios que pueden recorrerse en distintos sectores de las bardas y la costa del lago. La intención es que el nuevo museo se integre a esa oferta y permita ampliar la experiencia de quienes llegan a conocer la historia paleontológica del lugar.

El museo y un nuevo paseo costero

El proyecto del museo forma parte de una expectativa más amplia de desarrollo turístico para Villa El Chocón. En ese sentido, Di Fonzo también mencionó el paseo costero que la localidad espera concretar y cuyo diseño fue elaborado en distintas etapas junto con el Copade.

Según explicó, la primera etapa que se proyecta contempla el tramo que irá desde el sector del nuevo museo hasta la zona conocida como Boca del Sapo o el Faro. Por su parte, el gobernador anticipó que se avanzará con la recuperación de la costanera y un paseo de más de mil metros, que permitirá integrar el nuevo edificio con el entorno del lago Ramos Mexía.

Para el intendente, la combinación de estas obra representará un cambio importante para una localidad que, además de su patrimonio paleontológico, recibe visitantes atraídos por el paisaje, la pesca, los deportes y las actividades recreativas junto al agua.

Por el momento, no hay un plazo confirmado para la construcción del nuevo museo. Di Fonzo señaló que no cuenta todavía con el detalle del tiempo que demandará la obra, aunque la expectativa del municipio está puesta en que la licitación pueda concretarse durante el verano.