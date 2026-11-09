El calor llevó a los neuquinos a copar los balnearios del río Limay: las mejores postales desde el aire

Con una máxima de 32,2°C, familias y grupos de amigos aprovecharon el feriado para refrescarse en las costas del río Limay.

El calor llevó a los neuquinos a copar los balnearios: las mejores postales desde el aire.

El calor se hizo sentir con fuerza este lunes en Neuquén y los balnearios de la ciudad se convirtieron en uno de los principales puntos de encuentro. En pleno feriado por la visita del papa Leon XIV , cientos de vecinos aprovecharon las altas temperaturas para acercarse a las costas del río Limay, disfrutar del agua y pasar la jornada al aire libre.

Las imágenes captadas por el dron especial de LM Neuquén muestran cómo se poblaron las playas, con sombrillas, reposeras y grupos de personas distribuidos a lo largo de la costa. Una postal que volvió a tener al río como protagonista de una jornada de calor.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura llegó a los 32,2°C durante la tarde , con una sensación de calor que invitó a buscar alivio cerca del agua.

A las 17, el organismo registraba cielo mayormente nublado, una humedad del 26% y viento del noreste a 10 kilómetros por hora. Pese a las nubes, las condiciones acompañaron a quienes eligieron pasar el feriado en los espacios recreativos de la ciudad.

Las imágenes aéreas que muestran cómo se llenaron los balnearios

Desde una perspectiva privilegiada, el dron de LM Neuquén registró el movimiento en las costas del Limay. Las fotografías permiten observar la cantidad de personas que llegaron a las playas y cómo se distribuyeron a lo largo de los sectores habilitados para disfrutar del río.

Familias con chicos, grupos de amigos y vecinos encontraron en los balnearios una alternativa para escapar de las altas temperaturas sin alejarse de la ciudad.

El paisaje verde, el movimiento sobre la costa y las aguas del Limay dejaron algunas de las postales más representativas de este lunes feriado.

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