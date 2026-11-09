Encontraron a la adolescente de Centenario que estaba desaparecida

Personal policial informó que se encuentra en buen estado de salud. Detallaron que fue hallada en Senillosa.

Tras más de 24 horas de tensión e incertidumbre, pudieron encontrar a la adolescente de 17 años que había desaparecido en Centenario. Personal policial pudo dar con su paradero en la localidad de Senillosa el lunes 09 por la tarde.

Autoridades policiales de la Comisaría N°52 confirmaron la noticia a LM Neuquén y trascendió que se encontraba en buen estado de salud junto a un hombre no identificado. Se aguardaba que fuera llevada primero a un hospital como indican los protocolos de actuación.

Había extrema preocupación ya que el padre de la menor había relatado que un hombre de unos 35 años, que al parecer ella conoció por redes sociales , había pasado a buscarla en un vehículo. La última señal de celular impactaba en la misma zona donde pudieron ubicarla. "Estamos en plena investigación. Se está tratando de verificar si se la llevó a la fuerza, porque no es familiar", afirmaron las fuentes consultadas.

Su padre había relatado a LM Neuquén que el día que desapareció la adolescente salió de su casa sin llevarse el teléfono celular. Sin embargo, antes de retirarse, habría pasado por la vivienda de una vecina y le pidió permiso para realizar una llamada. Le dijo que necesitaba comunicarse con su papá, aunque, de acuerdo con lo que pudo reconstruir la familia, el destinatario habría sido ese hombre al que conoció por las redes.

La comunicación habría sido breve: pocos minutos después, el hombre pasó a buscarla y ambos se retiraron del lugar.

Sebastián Fariña Petersen

El domingo la Alerta Nati se había activado para poder dar con su paradero y ubicación. En las redes sociales la noticia recorrió portales de diferentes ciudades y provincias con la imagen de ella y los pedidos desesperados de su familia.

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