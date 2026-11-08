La joven es intensamente buscada en Centenario y el Alto Valle. Solicitan colaboración de la comunidad.

Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años: la Policía emitió una alerta en Neuquén

La Policía de Neuquén puso en marcha un operativo de búsqueda para dar con el paradero de una adolescente de 17 años . A través de una alerta Nati , las autoridades difundieron sus datos personales y características físicas, además de la ropa que vestía, con el objetivo de obtener información que permita encontrarla.

El pedido de colaboración fue difundido este domingo , a más de 12 horas de la desaparición que, según indicó la familia a LM Neuquén , se produjo luego de que un joven que conoció por las redes sociales la pasara a buscar por su casa.

Según la información oficial, la adolescente tiene contextura física delgada, mide 1,58 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello largo, ondulado y de color oscuro.

La joven fue identificada como Nahiara Yazmín Pineda Pino, de 17 años. Al momento de su desaparición vestía una campera de corderito color beige con capucha, un pantalón azul con franjas grises y zapatillas de color claro. Además, llevaba dos mochilas: una rosa y gris y otra completamente rosa.

Desde las fuerzas de seguridad solicitaron a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a establecer su ubicación, se comunique de inmediato con las autoridades policiales.

Para aportar datos, se encuentran habilitados los siguientes canales de contacto:

Comisaría 52: (299) 4211283.

Fiscalía de Homicidios: también recibe información vinculada con la búsqueda.

La colaboración de la comunidad puede resultar fundamental para avanzar en la búsqueda y lograr dar con el paradero de la adolescente.