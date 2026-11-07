Cooperativa CALF y el ISSN fortalecen la asistencia con sepelios solidarios para las familias neuquinas

Con un convenio entre ambas instituciones se facilitará el traslado de los fallecidos a sus localidades de origen. Buscan brindar contención en un momento doloroso.

La Cooperativa CALF y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén ( ISSN ) firmaron un convenio de cooperación institucional que permitirá fortalecer la atención a los afiliados y brindar acompañamiento a sus familias ante el fallecimiento de un ser querido, a través del Servicio Solidario de Sepelios.

La firma del acuerdo se realizó el pasado jueves 5 de noviembre y contó con la participación del presidente de CALF, Marcelo Severini, y Mariane Bartusch de la Administradora General del ISSN.

La firma del acuerdo se realizó el pasado jueves 5 de noviembre y contó con la participación del presidente de CALF, Marcelo Severini, y Mariane Bartusch de la Administradora General del ISSN.

También estuvieron presentes, por parte de la Cooperativa, Carlos Quintriqueo, vicepresidente segundo; Yenny Fonfach, secretaria general; Daniela Panelli, tesorera; Jorgelina Novoa, secretaria de actas; Ana Sandoval, prosecretaria; Daniela Vásquez, vocal suplente; y Agustina Creide, secretaria institucional. En representación del ISSN acompañó Jorge Alberti, director de Prestaciones y Noelia Barainca, coordinadora de Legales.

A partir de este convenio, el Servicio de Sepelios tendrá a su cargo la asistencia inicial ante un fallecimiento, que incluye el retiro del cuerpo del establecimiento de salud, la gestión de los trámites administrativos, el acondicionamiento y la preparación, la provisión del ataúd y la entrega en el área de Automotores del ISSN o en el lugar que el organismo determine. Posteriormente, el Instituto será responsable de realizar el traslado hasta la localidad de destino elegida por los familiares.

El presidente de CALF, Marcelo Severini, destacó la importancia de esta articulación institucional y expresó su satisfacción por la concreción del acuerdo: “Hace tiempo que venimos trabajando con el ISSN. Se trata de poder contener solidariamente a las familias en un momento de dolor, teniendo instrumentado todo lo que corresponde a la parte administrativa y al traslado”.

Por su parte, Mariane Bartusch agradeció a la Cooperativa y valoró la incorporación de esta prestación para los afiliados: “Si bien el Instituto reconoce un subsidio por fallecimiento, tener el servicio de CALF nos facilita mucho las cosas. En un momento tan complejo, es fundamental que las familias puedan sentirse contenidas y acompañadas”.

La secretaria institucional de CALF, Agustina Creide, también agradeció la confianza del organismo provincial y puso en valor la experiencia y el compromiso del equipo de Sepelios. “Nuestro servicio se caracteriza por su profesionalismo y calidez humana. Queremos llegar cada vez a más familias neuquinas, especialmente en esos momentos en los que más necesitan acompañamiento”.

En tanto, Ana Sandoval destacó el alcance social de la iniciativa y sostuvo que “es un día muy especial porque iniciamos una interrelación institucional que tiene un objetivo fundamental: que la ciudadanía pueda sentirse acompañada en un momento de profundo dolor”.

A su vez, el director de Prestaciones del ISSN, resaltó el beneficio que representa para los afiliados contar con el respaldo de la Cooperativa y su trayectoria en este servicio. “Es muy importante poder contar con el acompañamiento de CALF. Este acuerdo nos permitirá, ante un fallecimiento, facilitar el traslado de los afiliados hasta sus ciudades de origen”.

El convenio tendrá una vigencia de 12 meses, con posibilidad de prórroga, y establece un esquema de trabajo coordinado entre ambas instituciones para garantizar una prestación organizada, respetuosa y oportuna. De esta manera, CALF amplía el alcance de su Servicio Solidario de Sepelios y fortalece su compromiso social, sumando esfuerzos con el ISSN para acompañar a las familias neuquinas cuando más lo necesitan.