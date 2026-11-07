Una pareja de abuelos se accidentó entrando por el acceso Norte a Bajada del Agrio

Un espectacular vuelco, afortunadamente sin heridos, volvió a poner en el centro el estado del ripio y el reclamo por el asfalto prometido sobre la ruta 14.

La mañana tranquila de este sábado 7 de noviembre se quebró pasadas las 11 de la mañana en el acceso norte a Bajada del Agrio , sobre la traza que une la Ruta Nacional 40 con el pueblo, antes de atravesar el puente sobre el río Agrio.

Allí, una camioneta Toyota Hilux doble cabina color gris plata, en la que viajaban un matrimonio adulto mayor junto a una de sus hijas, perdió el control, se descontroló y terminó volcada sobre su lateral derecho , sobre la banquina de ripio, al pie de la barda.

La imagen fue impactante: el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba, con el parabrisas roto y daños visibles en techo y laterales. Pese a lo espectacular del siniestro, no se produjeron daños en las vidas humanas.

"Gracias a Dios están todos bien"

Según lo testimoniado por uno de los transeúntes y primeros en asistir a las personas accidentadas, quienes además dieron aviso a las autoridades, los ocupantes se encontraban todos bien, con solo daños materiales en el rodado. Agregó, además, que se trataba de una familia oriunda de Bajada del Agrio que había viajado a Las Lajas y tuvieron el accidente en el camino de regreso.

"Venía un matrimonio mayor con la hija y debido a la cantidad de piedra y pedregullo que hay sobre la ruta se les fue la camioneta. No venía ligero, pero bueno, se le descontroló. Gracias a Dios están todos bien", relató el testigo en contacto con LM Neuquén.

Al lugar acudieron rápidamente efectivos de la Comisaría 36 de la Policía del Neuquén, con jurisdicción en la localidad, y personal del hospital local “Doraliza Sáez”, quienes asistieron a la familia. Se aguarda el parte policial oficial para confirmar las circunstancias del hecho.

En la escena, vecinos que se detuvieron a ayudar comenzaron a sacar valijas, bolsos y pertenencias de la camioneta volcada y a cargarlas en otro vehículo que se detuvo a prestar asistencia.

El reclamo: que se acelere el asfalto

El vecino que referenció el accidente puso nuevamente el acento en las condiciones de la ruta y pidió que se aceleren los trámites de la obra anunciada por el gobernador.

"Es fundamental que el señor Figueroa se apure. No podemos esperar hasta el 2028 para que haga los asfaltos en Bajada del Agrio. Necesitamos que haga tanto el tramo de Mariano Moreno a Bajada del Agrio como el acceso, es fundamental que se ocupe en hacerlo urgente", expresó.

La obra prometida por Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa se comprometió formalmente a licitar la pavimentación de la Ruta Provincial 14 antes del 10 de diciembre de 2027, conectando Covunco Centro / Mariano Moreno con Bajada del Agrio y su posterior empalme con la Ruta Nacional 40.

El anuncio oficial lo realizó el viernes 26 de junio de 2026, en una visita oficial a Bajada del Agrio, donde inauguró las primeras cuadras de asfalto urbano del pueblo. La obra, que forma parte del plan vial plurianual, contempla acortar al menos 60 kilómetros el viaje hacia el norte en comparación con el trayecto por Las Lajas, con un plazo de ejecución estimado de dos años.

Mientras tanto, Vialidad Provincial realiza tareas de mantenimiento intensivo y enripiado.

Este sábado, ese ripio volvió a ser protagonista de un accidente que, por fortuna, solo se recordará por el susto.