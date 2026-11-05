Estafa a un comerciante neuquino: le vaciaron la cuenta del BPN en segundos

El damnificado contó que se encontraba operando en su cuenta cuando le saltó una notificación sobre una transferencia en curso que él no había realizado ni autorizado. Toda su plata desapareció.

Un comerciante neuquino denunció públicamente que fue víctima de una estafa virtual y que, en cuestión de segundos, l e vaciaron su cuenta bancaria , dejándolo sin un peso. Si bien se dirigió a la sede del banco de manera inmediata, no obtuvo respuestas favorables y afirmó que no quisieron ayudarlo y le dijeron que su sistema "es inviolable".

Se trata de Miguel Silka, quien tiene una bicicletería en la localidad de Cutral Co . En diálogo con La Voz del Neuquén, el damnificando contó que el pasado 29 de octubre se encontraba operando en el sistema del Banco Provincia de Neuquén , como suele hacerlo a diario desde su computadora, cuando comenzó a notar notificaciones sospechosas .

"Cuando vi el cartel, me comuniqué con un ejecutivo de la entidad bancaria y me dijeron que, mientras yo estuviera adentro de mi cuenta, el sistema era seguro ", detalló. A los pocos minutos notó que el mensaje había desaparecido y continuó realizando diferentes trámites.

Sin embargo, cuando creía que ya estaba funcionado todo de manera correcta, volvió a saltar una notificación, sólo que -en esta ocasión- ya se lo informaba de una transferencia en curso, la cual él no había realizado ni autorizado.

"Me vaciaron la cuenta corriente y me di cuenta que era una estafa. Lo único que atiné a hacer fue desenchufar la computadora y dirigirme a la sede del BPN", expresó Silka. Y remarcó que, a pesar de ser cliente desde hace 30 años, no le dieron una respuesta positiva.

"Me volvieron a decir que el sistema del banco es inviolable y que me habían hackeado la computadora, sin revisar ni hacer ningún tipo de consulta", sentenció.

A su vez, el comerciante afirmó que decidió hacer público su caso para saber si hay otras personas o comerciantes que se encuentren en la misma situación que él para probar que no fue un hackeo a su dispositivo, sino una estafa virtual en su cuenta bancaria.

"Nos han insertado en un mundo virtual y la verdad siento que como ciudadanos estamos desprotegidos. No creo que la respuesta de que el sistema es inviolable sea verdad", concluyó, preocupado por la situación.

La tarjeta de débito perdida había sido emitida por el Banco Provincia de Neuquén. Policía de Neuquén

Le vaciaron la cuenta y el banco no le dio respuesta: ahora lo indemnizarán

El pasado 28 de octubre, la Cámara de Apelaciones revocó una sentencia de otro caso que había rechazado el reclamo de un cliente por permitir que el banco del que era cliente realizara transferencias y un giro en descubierto que había desconocido. La entidad, en tanto, fue condenada.

Para hacerlo, los jueces remarcaron el deber de seguridad que pesa sobre el banco y descartaron que sea el consumidor quien deba reconstruir técnicamente cómo se produjo la maniobra.

En la demanda, el cliente expuso que en enero de 2024 quiso abonar una compra con su tarjeta de débito y en el comercio le informaron que la cuenta era inexistente. Probó entonces con la aplicación bancaria y obtuvo la misma respuesta. Llamó inmediatamente a la entidad y, luego de verificar su identidad, le preguntaron si reconocía una serie de movimientos que él no había realizado.

Se trataba de transferencias efectuadas a personas con las que nunca había operado y un débito vinculado con un descubierto muy superior al que tenía originalmente autorizado. Parte de los consumos había sido realizada en Mar del Plata, a unos 1.200 kilómetros de su domicilio en Rincón de los Sauces. El banco abrió un reclamo, pero luego le exigieron que aporte evidencia de la maniobra (phishing).

En primera instancia, el juez Martín Peliquero rechazó la demanda porque consideró que el cliente no había acreditado que un tercero hubiera ingresado al sistema ni que la plataforma bancaria presentara vulnerabilidades.

La Cámara, en cambio, entendió que el cliente no tenía que ingresar en los servidores del banco, identificar la dirección desde la que se hicieron las operaciones ni establecer qué método utilizaron los autores de la maniobra. Esa información estaba bajo el control de la entidad, que además decidió no presentarse en el juicio.