Seis futbolistas argentinos denuncian una estafa millonaria con inversiones inmobiliarias en Estados Unidos

Los damnificados aseguran que entregaron dinero para comprar y remodelar propiedades en Maryland, pero las viviendas nunca fueron acondicionadas.

Al menos seis futbolistas argentinos denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa millonaria vinculada con la compra de propiedades en Estados Unidos . La inversión prometía ganancias importantes a través de la remodelación y posterior alquiler de viviendas.

La presentación judicial apunta contra un grupo de empresarios que habría utilizado un esquema de inversiones inmobiliarias para captar a deportistas y exjugadores. Según la denuncia, los organizadores realizaban reuniones en hoteles de lujo y ofrecían un servicio bajo la modalidad “ llave en mano ”, con rentabilidades anuales de entre el 10% y el 11%.

Sin embargo, los damnificados sostienen que el dinero entregado habría sido desviado y que varias de las propiedades en Maryland están en ruinas, no cuentan con permisos de construcción o acumulan deudas impagables. En total, serían 11 las personas afectadas por el presunto fraude .

Los futbolistas estafados

Se trata de cuatro socios inmobiliarios que operaban en La Plata y tendrían sede en territorio estadounidense. También fue denunciada la esposa de uno de ellos y su sobrino, que sería el contador. Entre los denunciantes se encuentran Lucas Ariel Rodríguez, Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Juan Brunetta, Gonzalo Maroni, Alejandro Menna y Facundo Fraga.

Según la presentación, los acusados organizaban reuniones en hoteles de La Plata y Puerto Madero, promocionadas junto a una red inmobiliaria de renombre. Tras generar confianza, convencían a los clientes de invertir en casas y departamentos a remodelar.

Pero, al investigar por su cuenta, los damnificados descubrieron que las propiedades registraban multas municipales millonarias, deudas impositivas, violaciones a exigencias de construcción o carecían de subdivisión registral legal para poder ser vendidas de forma independiente.

La causa por presunta estafa inmobiliaria y asociación ilícita recayó en la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. El abogado Ignacio Fernández Camillo, que representa a los jugadores y otro grupo de damnificados, ya solicitó que se lleven a cabo una serie de medidas para avanzar con la investigación.

El modus operandi de los estafadores

La denuncia fue presentada el viernes ante el fiscal general Héctor Vogliolo. Fernández Camillo describió que los hechos comenzaron a planificarse en La Plata por el grupo inversor, pero las operaciones se ejecutaban en Baltimore, Maryland, al noreste de Estados Unidos.

El primer caso comenzó en julio del 2021, cuando Emiliano Ezequiel Galletti, uno de los damnificados y hermano del jugador Luciano Galetti, compró una casa en Baltimore. “Si bien dicha inversión resultó exitosa inicialmente, los inquilinos causaron daños en el inmueble, por lo que la propiedad requería refacciones y tareas de mantenimiento”, contó en su denuncia.

Es ahí cuando conoció a uno de los denunciados, identificado con las siglas F. P., quien lo convenció de sumarse a sus proyectos bajo la modalidad “llave en mano” de la firma FPBC LLC, con rentabilidad anual de entre el 10 y el 11% en dólares. El objetivo era “adquirir, remodelar y administrar inmuebles”.

Gran cantidad de las propiedades estaban ubicadas sobre la calle Lemmon Street y alrededores, en una zona residencial y con la mayor parte de las viviendas abandonadas. “Esto ya es La Plata Lemmon, estamos copando”, bromeó uno de los socios en medio de las negociaciones, según surge del expediente.

De acuerdo al testimonio de Galetti, el hombre “ofreció remodelar mi propiedad, me convenció para invertir en sus proyectos. Debido a la confianza generada por su aparente estructura comercial, hice inversiones propias, así como también por cuenta y orden de mis clientes”, aseguró. Esos clientes, al estar ligado en el mundo futbolístico por su hermano, eran en su mayoría jugadores de primera división, que, según contó, “terminaron siendo estafados por él y por su organización al igual que yo”.

La confianza también se generó a partir de distintas reuniones y “viajes engañosos” que organizaron tanto los socios de la compañía como sus familiares. “Actuaban de forma coordinada”, aseguró.

“Decidimos con mi socio viajar a Baltimore para corroborar si lo que habíamos adquirido correspondía. Cuando llegamos al lugar, fuimos recibidos por F. P. y R. M. L., que nos llevaron a recorrer las casas terminadas y sus obras”, recordó. “También nos invitaron a sus oficinas”, agregó.

Cuánto invirtió cada jugador

Todas las inversiones se hicieron a través de Emiliano Galletti, uno de los damnificados y hermano del jugador Luciano Galetti:

Facundo Fraga invirtió 720.000 dólares

invirtió Lucas Rodríguez , unos 180.000 dólares para tres casas

, unos para tres casas Ezequiel Cerrutti realizó inversiones por un total de 320.000 dólares

realizó inversiones por un total de Leonardo Jara realizó desembolsos por 520.000 dólares

realizó desembolsos por Alejandro Gastón Mena invirtió la suma de 110.000 dólares

invirtió la suma de Juan Francisco Brunetta aportó la suma de 105.000 dólares

aportó la suma de Gonzalo Maroni realizó una inversión de 170.000 dólares

El monto desembolsado exclusivamente por el grupo de los seis futbolistas asciende a US$ 2.125.000. En cuanto a Galleti, reconoció que invirtió US$79.000 destinados específicamente a la remodelación y administración de su propiedad.

“De todas las operaciones mencionadas, debo decir que actualmente hay casas que nunca se entregaron, transfirieron, ni terminaron y que figuran a nombre de FPBC LLC u otras sociedades que incluso ni siquiera le pertenecen al grupo societario”, aseguró el denunciante.

En la denuncia, el abogado pidió que se determine qué función cumplió cada uno de los socios en esas operaciones, quiénes tenían conocimiento de la situación real del inmueble y del destino de los fondos, quién recibió y retiró el dinero, y si las distintas actuaciones formaron parte de una misma maniobra.

También pidió que se cite a declarar a los testigos, se realice una pericia contable sobre los recibos, sobre la información societaria y tributaria de la empresa. A su vez, que se lleve a cabo un pedido de informes a la inmobiliaria denunciada y se libre de oficio a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

El fiscal Petit Bosnic citó a declarar a varios denunciantes y solicitó distintas medidas de prueba. Para avanzar con la investigación que recién comienza.