Excluyeron a un nene de 3 años de un torneo de fútbol: para su familia lo hicieron porque es "demasiado bueno"

El organizador del evento llamó a la policía acusando disturbios de los padres, quienes habían pagado cerca de 300 dólares por la inscripción.

Los padres del nene publicaron en redes sociales imágenes de su hijo eludiendo rivales y anotando goles antes del arribo de la Policía.

Un nene de 3 años fue excluido de un torneo de fútbol infantil en Florida, Estados Unidos , según argumentaron inicialmente los organizadores, porque empujaba a otros participantes durante los partidos. Sin embargo, la familia del menor rechazó esa versión y afirmó que el motivo real de la expulsión fue el nivel de juego superior que demostraba el pequeño en comparación con el resto de los jugadores.

El conflicto provocó la intervención de la policía de Winter Park en el lugar donde se desarrollaba la actividad, luego de que el responsable del evento solicitara retirar del predio al grupo familiar .

Los padres del niño, identificados por medios locales como Martasia Griffin y Don Pierre , publicaron en redes sociales imágenes de su hijo, llamado Nevada , eludiendo rivales y anotando goles antes del arribo policial.

La familia, de acuerdo con su relato, había abonado cerca de 300 dólares por la inscripción en el torneo organizado por la entidad i9 Sports.

"El chico es bueno. Es genial. Muy bueno", les admitió el organizador a los agentes que acudieron al lugar.

Luego, añadió: "Está mucho más avanzado que los demás, así que está marcando muchos goles. Pero está presionando a los chicos... Así que intento decirle: 'No presiones; queremos jugar sin presionar, ¿no?'.

ABD'de 5 yandaki çocuklarla futbol oynayan 3 yandaki Nevada, "fazla iyi olduu" gerekçesiyle ligden çkarld.



— Velilerin ikayeti üzerine polis çarld ve Nevada sahadan çkarld. pic.twitter.com/g5cYovSZl7 — BPT (@bpthaber) October 26, 2026

El hombre dijo que llamó a la Policía, específicamente, por las discusiones generadas cuando el menor fue sentado en el banco de suplentes.

"Había como seis chicos en el equipo. Los cambio, porque él es tan bueno que lo saco, todos merecen su tiempo… A ellos no les gusta eso. Me dicen que soy un ignorante, que soy esto, que soy aquello, bla, bla, bla… Solo quiero que se vayan. Inmediatamente", declaró el entrenador ante los agentes policiales.

La versión de la familia del nene

El video difundido por la familia en plataformas digitales, en tanto, no exhibe contacto físico entre el niño y los demás jugadores presentes en el campo.

"Están enojados con mi hijo porque juega al fútbol. Literalmente lo están echando de aquí porque es bueno en el fútbol", dijeron, según se observa a través de las cámaras corporales que llevaban los policías durante el procedimiento, cuyas imágenes se difundieron este lunes.

Y añadieron: "Primero dijeron que no pasaba el balón, pero nadie lo atrapa cuando lo pasa".

Parents reportedly called the police on a 3 year old soccer player named Nevada for being too good at the game



His family claims he was dominating against 5 year olds so badly that complaints led to him being removed from the league



[via/ IG nevadaney10] pic.twitter.com/YdkZokuabo — Complex (@Complex) October 25, 2026

Ante los planteos formulados por el denunciante, los policías aclararon que no poseían atribuciones legales para desalojar a la familia ni aplicar sanciones por invasión de propiedad en el parque público donde se desarrollaba la actividad.

“Supongo que llamaba porque cree que ustedes estaban causando disturbios que interferían con el juego”, les dijo un agente a los padres.

Ante ese comentario, la madre respondió: “Están enojados con mi hijo porque juega fútbol. Estoy un poco confundida y desconcertada porque lo inscribí en fútbol. Literalmente lo están echando de aquí porque es bueno jugando”.

Frente a la explicación de la mujer, el oficial añadió: “Mencionó específicamente que su hijo es muy bueno, pero que no le gusta que los padres se pongan agresivos”.

Tras el intercambio con las autoridades policiales, los adultos aceptaron retirarse del lugar de manera voluntaria junto al niño.

La madre del nene lanzó una campaña para recaudar fondos

Posteriormente, la madre del nene realizó una publicación para recaudar fondos en GoFundMe, en la que señaló: "Con tan solo 3 años, Nevada no podía entender por qué lo alejaban del deporte que amaba. Lo que debería haber sido un momento feliz de la infancia se convirtió en algo desgarrador y angustiante para él, y profundamente doloroso para nuestra familia presenciarlo".

"Esta recaudación de fondos trata sobre más de una experiencia dolorosa. Se trata de proteger la pasión de Nevada por el fútbol y asegurarnos de que este momento no defina su trayectoria", escribió.

Y completó: "Las donaciones ayudarán a Nevada a seguir practicando fútbol en un entorno más favorable, cubriendo las cuotas de inscripción, el entrenamiento, el equipamiento, los uniformes, los gastos de viaje y otras oportunidades para que continúe desarrollando su talento. Necesitamos este apoyo lo antes posible para que Nevada pueda seguir adelante y continuar haciendo lo que le apasiona".

El reporte oficial de la Policía de Winter Park: "Padres disruptivos"

La Policía local informó que recibió una denuncia por parte de director de deportes juveniles en un partido local de fútbol infantil, quien "alegó que los padres de un joven jugador estaban siendo disruptivos y que, como director de la liga, quería que los padres abandonaran el parque".

You've heard the story about the 3-year-old soccer prodigy who had the COPS called on him…



Now watch the BODYCAM footage and hear BOTH sides of the story.



After watching, whose side are YOU on?



(Source: Winter Park Police Department) pic.twitter.com/TtwbrLmLLM — OutKick (@Outkick) October 26, 2026

"Al llegar, los oficiales se encontraron con los padres, quienes ya estaban en proceso de abandonar el parque por su propia cuenta. Esta llamada no motivó a los oficiales a desalojar a ninguna persona y se consideró un asunto civil entre la liga y los padres", aclaró la fuerza.

Al mismo tiempo, remarcó que "nunca hubo ninguna sugerencia de que la llamada a la policía se debiera al talento del niño en el campo" y sostuvo que "los oficiales sí ayudaron a facilitar la comunicación entre la liga y los padres respecto al reembolso de los costos de inscripción a la familia".