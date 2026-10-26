Empresas Protección y ahorro: una propuesta de Bina. para quienes impulsan la industria del Petróleo y el Gas

La compañía de seguros del Grupo OSDE presenta una solución especialmente diseñada para quienes trabajan en esta actividad, que combina respaldo económico y la posibilidad de construir un capital a largo plazo.

En la región, la actividad del petróleo y el gas forma parte de la vida de muchas familias. Detrás de cada persona que trabaja en el sector hay proyectos, sueños y objetivos: acompañar el crecimiento de sus hijos, concretar metas personales o planificar una nueva etapa de la vida.

Pensando en esas necesidades, Bina. la compañía de seguros del Grupo OSDE , presenta Bina Ahorro Petróleo y Gas , una propuesta que combina protección económica y ahorro a largo plazo, destinada a quienes trabajan en esta industria y en las empresas que forman parte de su cadena de valor.

Una buena planificación financiera no consiste solamente en generar ingresos y hacer crecer el patrimonio, sino también en protegerlo y prepararse para las distintas etapas de la vida.

En Bina. conocemos las particularidades de quienes trabajan en el sector, sus desafíos y sus necesidades, por eso ofrecemos una solución que brinda respaldo económico ante situaciones inesperadas y, al mismo tiempo, permite desarrollar el hábito del ahorro y construir un capital para concretar proyectos personales y familiares.

Bina Ahorro Petróleo y Gas ofrece coberturas de vida, accidentes e invalidez, junto con la posibilidad de constituir un ahorro en dólares y acceder a alternativas de inversión vinculadas al sector.

Además, contempla beneficios exclusivos para socios OSDE y la posibilidad de acceder a las deducciones previstas en el Impuesto a las Ganancias, según la normativa vigente.

Soluciones para distintas necesidades

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Bina. de desarrollar productos para quienes trabajan en industrias que hoy son parte importante del motor productivo del país. Con más de 30 años de trayectoria y el respaldo del Grupo OSDE, la compañía reafirma su compromiso de promover una mayor cultura de protección y bienestar financiero, a través de soluciones flexibles, accesibles y con una experiencia de contratación simple y digital.

Porque cuidar lo que construimos hoy también es una forma de proyectar el mañana.

Para conocer más, llamanos al +54 9 11 3863-7167 o escribinos a [email protected].

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