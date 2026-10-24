Avanza la Gran Avenida: "A pesar del clima, la obra no para", aseguró Pasqualini

La Municipalidad mantiene varios frentes de obra pese a las lluvias. El objetivo es habilitar la circulación desde Gatica hasta el puente carretero antes de fin de año.

Avanza la obra de Avenida Mosconi a pesar de las intensas lluvias.

El desarrollo de la Gran Avenida de Neuquén continúa con trabajos en distintos sectores, pese a las complicaciones generadas por las lluvias. La Municipalidad sostiene las tareas de pavimentación, instalación de servicios subterráneos y construcción de veredas, con el objetivo de completar la obra en un año y habilitar la circulación de punta a punta en diciembre.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recorrió los avances del proyecto y destacó el ritmo de ejecución de los trabajos, que se desarrollan en distintos frentes de manera simultánea.

"A pesar del clima, la obra no para", afirmó la funcionaria, quien remarcó el compromiso de las empresas neuquinas contratadas para llevar adelante las tareas y el funcionamiento de las cuadrillas durante las 24 horas.

Las precipitaciones complicaron las condiciones del terreno, pero la planificación municipal permitió mantener parte de las actividades y aprovechar los períodos sin lluvia para avanzar con las intervenciones previstas.

Sebastián Fariña Petersen

Pasqualini señaló que una obra de estas características tenía un plazo de ejecución estimado de tres años en condiciones normales. Sin embargo, la planificación actual apunta a finalizarla en un año.

Cuándo estará habilitada la circulación de punta a punta

Uno de los principales objetivos del proyecto es permitir el tránsito vehicular por todo el corredor antes de que termine el año. La meta comprende el tramo que se extiende desde Gatica hasta el puente carretero.

"El objetivo nuestro es que para el mes de diciembre se pueda transitar por toda la vialidad de punta a punta, es decir, de Gatica

al puente carretero", precisó Pasqualini.

Para alcanzar ese plazo, las tareas se distribuyen en varios frentes de trabajo, con intervenciones que incluyen la preparación de las superficies, la construcción de infraestructura urbana y la colocación de la carpeta asfáltica.

Instalan cañeros para el tendido eléctrico y el sistema pluvial

En paralelo con los trabajos viales, el municipio avanza con las instalaciones subterráneas necesarias para los servicios del corredor. El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, supervisó las tareas de hormigonado del cañero principal en el sector que va desde Chaneton hacia el este.

"Concretamente hoy se está hormigonando todo el cañero que lleva 23 caños de PVC de 110 que va a ir todo lo que es la línea de media tensión entre 13,2 kilovolt", explicó Nicola.

La estructura permitirá alojar la línea de media tensión, el tendido eléctrico de baja tensión para abastecer a los frentistas y el cableado destinado al sistema de iluminación ornamental led.

Una vez terminado el hormigonado del cañero, los equipos avanzarán con la instalación del sistema de drenaje pluvial longitudinal. Según explicó Nicola, la humedad acumulada en el suelo obliga a organizar las tareas subterráneas de manera secuencial.

Veredas, cordones e iluminación ornamental

En el tramo comprendido entre Chaneton y Gatica, las intervenciones subterráneas de ambas márgenes ya están finalizadas. Los trabajos se concentran ahora en la infraestructura de superficie y en los detalles que definirán la imagen final de la avenida.

En la vereda norte se construyen cordones cuneta y se colocan las bases para las columnas de iluminación. En la margen sur, en tanto, la infraestructura peatonal está prácticamente terminada y las columnas ornamentales ya fueron instaladas.

Pasqualini destacó los avances visibles en algunos sectores, especialmente en las veredas y la iluminación, que permitirán observar el resultado final de la transformación urbana.

Avanzan con la base y la carpeta asfáltica

Mientras continúan las tareas peatonales y de infraestructura, las maquinarias trabajan en la colocación de base negra y carpeta asfáltica en los sectores que ya están en condiciones de avanzar.

Sebastián Fariña Petersen

El despliegue de equipos y operarios busca aprovechar las ventanas de buen tiempo para sostener el ritmo de ejecución y cumplir con los plazos establecidos.

"Si vemos hay muchísima gente trabajando y aprovechando estas alternativas de que pare un poco la lluvia y seguimos trabajando dentro de lo posible", concluyó Nicola.