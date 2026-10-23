Alerta por tormentas en Vaca Muerta: rutas cortadas, evacuados y falta de medicamentos

En Rincón de los Sauces están cortadas las rutas 5 y 8 y el hospital enfrenta dificultades para reponer insumos médicos. En Añelo hubo evacuados.

Las lluvias que afectan a la región mantienen en una situación compleja a Rincón de los Sauces y Añelo . Mientras Rincón permanece aislado por los cortes en las rutas provinciales 5 y 8, con dificultades para garantizar el abastecimiento del hospital, en Añelo los equipos municipales trabajan en la limpieza de calles y caminos, después de que el agua provocara daños en distintos sectores y obligara a evacuar a varias familias.

La situación en Rincón de los Sauces genera preocupación por el impacto que los cortes de las rutas tienen sobre los servicios de salud. Según explicó el director del hospital local, Walter Erdozain, los dos principales accesos que permiten la conexión con otras localidades se encuentran interrumpidos: la Ruta Provincial 5, a la altura del arroyo Carranza , y la Ruta Provincial 8, utilizada como alternativa para viajar hacia Neuquén.

“En estos momentos estamos en una situación bastante crítica porque estamos aislados tanto por Ruta 5 como por Ruta 8. Ambas rutas están cortadas y, con las inclemencias climáticas y la lluvia, se hace imposible también la asistencia con el helicóptero”, señaló Erdozain en declaraciones a LU5.

El aislamiento comenzó a generar dificultades para reponer los insumos necesarios para el funcionamiento de distintas áreas del establecimiento. El director indicó que todavía cuentan con materiales para continuar atendiendo, pero advirtió que las reservas están disminuyendo y que varios productos se encuentran en niveles críticos.

El hospital solicitó insumos para los servicios de Oncología, Laboratorio y Enfermería, entre otros, que no pudieron ingresar durante los últimos días debido a las complicaciones en los caminos. Ante ese escenario, las autoridades sanitarias comenzaron a evaluar alternativas para concretar un envío por vía aérea.

“Hay insumos, pero los recursos se van agotando. Se nos están poniendo en stock crítico bastantes insumos y necesitamos que puedan llegar para seguir atendiendo nuestro hospital”, explicó.

De acuerdo con Erdozain, ya se había organizado una logística para intentar concretar el traslado durante la mañana, con la colaboración de los equipos de emergencia y el acompañamiento del Ministerio de Salud y de la Zona Sanitaria Quinta. La prioridad es recuperar las reservas necesarias para garantizar la continuidad de las prestaciones, especialmente si los cortes se prolongan y no es posible anticipar cuándo se normalizará la circulación.

El director destacó el acompañamiento de las autoridades sanitarias, que mantienen contacto permanente con el hospital para conocer qué materiales necesitan y coordinar la asistencia. Sin embargo, aclaró que la posibilidad de concretar el envío por aire depende de que las condiciones meteorológicas permitan realizar el vuelo.

Pacientes que necesitan diálisis y derivaciones complicadas

Uno de los puntos más delicados del aislamiento es la necesidad de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos que no pueden postergarse. El hospital público de Rincón de los Sauces tiene tres pacientes que realizan diálisis los lunes, miércoles y viernes y que habitualmente son trasladados para recibir esa atención.

El traslado previsto para esa jornada se vio afectado por los cortes de las rutas. Frente a esa dificultad, el hospital coordinó una alternativa con la clínica privada del Sindicato de Petroleros, que había contratado un vuelo sanitario para trasladar a dos de sus propios pacientes.

Según explicó Erdozain, la clínica facilitó la posibilidad de que los pacientes del hospital público también viajaran a Neuquén para realizarse la diálisis, siempre que el tiempo permitiera concretar el vuelo durante la mañana.

Además, se había organizado alojamiento para quienes debían permanecer en la capital durante los días siguientes. Algunos pacientes que reciben diálisis los martes, jueves y sábados ya se encontraban en Neuquén, mientras que otros todavía debían llegar para continuar con sus tratamientos.

La coordinación entre los dos establecimientos de salud también permitió resolver otras situaciones que requerían una atención de mayor complejidad. Erdozain señaló que durante los últimos días hubo pacientes que necesitaron ser derivados, pero no pudieron salir de Rincón debido a los cortes. En esos casos, el hospital trabajó junto con la clínica privada para brindar la atención necesaria en la localidad.

El aislamiento también alcanzó al propio personal sanitario. El director contó que dos trabajadores, un chofer y un enfermero, quedaron en Neuquén luego de participar en el traslado de una embarazada. Cuando intentaron regresar, encontraron que la ruta había dejado de estar transitable y debieron permanecer en la capital a la espera de que mejoraran las condiciones.

Ante la incertidumbre sobre la reapertura de los caminos, el hospital solicitó una reserva adicional de insumos para emergencias. El objetivo es contar con materiales suficientes para sostener el funcionamiento de los servicios mientras persista el aislamiento.

Añelo: cuatro familias evacuadas y 32 asistidas

En Añelo, el director de Defensa Civil de la localidad, Modesto Muñoz, indicó en declaraciones radiales que el cielo permanecía cubierto, pero que no se habían registrado precipitaciones durante las primeras horas de la jornada. Durante la noche habían estado atentos a la alerta por tormentas y, según explicó, no hubo nuevas complicaciones durante ese período.

Sin embargo, la lluvia acumulada dejó daños que obligaron a organizar tareas de limpieza y reparación en distintos sectores. Por la ubicación de Añelo, en una zona de bardas, el agua desciende desde las áreas más elevadas y arrastra tierra, piedras y residuos hacia los sectores bajos y los caminos.

Uno de los puntos que concentró la preocupación fue la Ruta Provincial 7, donde quedó una importante cantidad de piedras y barro sobre la calzada. También se registraron inconvenientes por el socavamiento del suelo en sectores donde hay postes de alumbrado público, lo que obligó a realizar trabajos para garantizar la circulación.

Muñoz explicó que las zonas urbanas más afectadas fueron Nuevo Añelo, ubicado en la meseta, y los barrios El Mirador y Nueva Esperanza, próximos a las bardas.

Para reducir el impacto de las precipitaciones, el municipio había trabajado en los zanjones aluvionales, las alcantarillas y las rejillas destinadas a captar el agua y conducirla hacia el canal principal de riego de la localidad. Esas tareas ayudaron a aliviar parte de la situación, aunque el volumen de agua caída igualmente provocó daños y obligó a desplegar asistencia para los vecinos.

Durante el temporal se establecieron puntos de evacuación para las familias que necesitaran abandonar sus viviendas. Finalmente, cuatro familias fueron evacuadas, pero Muñoz indicó que ya habían podido regresar a sus hogares al momento de la entrevista.

Además, otras 32 familias recibieron asistencia. La ayuda incluyó chapas, nylon, leña, prendas de vestir, mantas y víveres, de acuerdo con las necesidades detectadas en cada caso.

En el operativo participaron la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Desarrollo Social, junto con los equipos que trabajaron en la prevención y la atención de las emergencias.

Continúan los trabajos en las rutas y sigue vigente la alerta

Aunque en Añelo no se habían registrado nuevas complicaciones durante la noche, Muñoz advirtió que la alerta por tormentas continuaba vigente y que era necesario seguir atentos a la evolución del tiempo.

Uno de los principales focos de preocupación seguía siendo la conexión vial con Rincón de los Sauces. El personal de Vialidad Provincial trabajaba en la Ruta Provincial 8 para recuperar la circulación, luego de que el camino hubiera quedado habilitado únicamente para vehículos 4x4 durante la jornada anterior y posteriormente fuera cerrado.

A ese inconveniente se sumaba el puente sobre el arroyo Carranza, en la Ruta Provincial 5, que todavía no había sido habilitado. También continuaban los trabajos en otros sectores de la Ruta Provincial 7, entre ellos el cañadón de Agua de la Colorada, donde había personal de Vialidad trabajando de manera permanente.

Mientras los equipos de Vialidad intentaban recuperar la transitabilidad de los caminos, en Añelo el municipio mantenía las tareas de limpieza y asistencia a las familias que lo necesitaran. En Rincón de los Sauces, en tanto, la prioridad era asegurar el ingreso de insumos médicos y garantizar la atención de los pacientes que requieren tratamientos impostergables.