ATEN se sienta a discutir con el Gobierno los salarios para 2027: "El IPC no alcanza"

Este jueves a las 18 la dirigencia docente y los representantes del Ejecutivo iniciarán las paritarias 2027. Esperan una mejora salarial que alcance para vivir.

El Gobierno de Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN ) se sentarán este jueves a las 18 a discutir la paritaria docente para 2027. La convocatoria llegó después de varios días de reclamos del sindicato, que busca anticipar la negociación salarial y plantear una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

La secretaria general de ATEN , Fany Mansilla, confirmó a LM Neuquén que uno de los principales planteos será que la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no alcanza para cubrir las necesidades económicas de los docentes.

“Exigimos al Gobierno provincial no solo sostener la actualización por IPC , sino una recomposición de nuestro salario que nos permita hacer frente al costo de vida que tenemos en Neuquén”, sostuvo la dirigente.

Gentileza ATEN

Mansilla señaló que el sindicato llega a la mesa con expectativas de alcanzar una propuesta que contemple la situación económica de los trabajadores y permita discutir una mejora real de los ingresos. En ese sentido, remarcó que la negociación no debe limitarse a definir un mecanismo de actualización, sino que también debe contemplar una recomposición del salario básico.

Fue en la jornada del martes pasado, justo cuando los dirigentes gremiales estaban reunidos en plenario general en Zapala que recibieron la convocatoria a la mesa salarial.

“Con el IPC no alcanza”

Uno de los datos que puso sobre la mesa la conducción provincial de ATEN es el ingreso que percibiría una docente que recién se inicia. Según la proyección mencionada por Mansilla, una maestra que comienza su carrera terminaría el año con un salario de alrededor de 1.680.000 pesos, sujeto a la actualización por IPC.

“Creemos que es momento de discutir un sueldo por encima, muy por encima de esto, y que con el IPC no alcanza. El IPC solo no es suficiente, tiene que haber una recomposición al básico”, insistió.

Foto de archivo. Gentileza ATEN

La dirigente explicó que el reclamo responde a las dificultades que vienen manifestando docentes de distintas localidades y seccionales. Según indicó, muchos trabajadores no llegan a fin de mes y atraviesan situaciones de endeudamiento en un contexto económico complejo.

“Lo que hemos recibido como demanda de las compañeras y los compañeros es que no están llegando a fin de mes, están endeudados”, expresó.

Para ATEN, la negociación también será una oportunidad para discutir el valor que se le asigna al trabajo docente y las condiciones necesarias para sostener la tarea en jardines, escuelas e institutos de formación.

ATEN prepara asambleas para analizar la propuesta

Tras recibir la convocatoria, el plenario provincial del sindicato se declaró en estado de sesión permanente para seguir de cerca el desarrollo de la negociación. La conducción explicó que esa modalidad permitirá evaluar los avances y organizar las instancias internas de debate cuando exista una propuesta concreta del Ejecutivo.

Mansilla adelantó que ATEN preparará su estructura para convocar a asambleas en las seccionales, donde los trabajadores podrán analizar y discutir el ofrecimiento antes de definir los pasos a seguir.

La secretaria general también destacó la necesidad de fortalecer la unidad interna del gremio de cara a la discusión salarial. Reconoció que los plenarios suelen tener debates intensos entre las distintas seccionales, pero afirmó que hubo un planteo común para evitar que las diferencias internas debiliten la negociación.

“Hubo un gran reclamo de parte de todas las seccionales de no detenerse en mezquindades o en internismos y fortalecer el sindicato mirando la necesidad de la unidad ante lo que se viene”, señaló.

La dirigente sostuvo que ATEN afrontará la mesa con el mandato de sus afiliados y la intención de sostener los reclamos tanto en el ámbito de negociación como en el espacio público, si fuera necesario.