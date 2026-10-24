Impactante incendio en la Ruta 22: un acoplado que transportaba aceite quedó completamente destruido

Tres dotaciones de bomberos trabajaron durante horas para extinguir el fuego. El tránsito sobre la calzada estuvo interrumpido hasta la madrugada.

Un incendio de grandes dimensiones sorprendió a quienes circulaban por la Ruta Nacional 22 durante la noche del viernes. El fuego consumió por completo un acoplado que transportaba aceite comestible y obligó a interrumpir el tránsito mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas.

El siniestro ocurrió a la altura del Parque Industrial, en el ingreso a Plaza Huincul , y requirió un importante despliegue de Bomberos Voluntarios. En diálogo con L M Neuquén , Rubén Karstan, jefe de la Central 17 de Plaza Huincul, explicó que la convocatoria llegó desde el comando de la Policía pasadas las 22.

Al arribar, los bomberos encontraron que el fuego ya se había generalizado sobre el transporte de carga. Ante esa situación, convocaron a una segunda dotación con apoyo hídrico para garantizar el abastecimiento de agua. Luego se sumaron un autobomba industrial y una unidad de logística.

En total, trabajaron tres dotaciones, con 15 bomberos voluntarios. De acuerdo con la información publicada por otros medios, el acoplado sufrió daños totales y el conductor consiguió desengancharlo antes de que las llamas alcanzaran el camión tractor. Según la información difundida, el semirremolque era de patente chilena y trasladaba aceite comestible.

Corte total durante el operativo

El incendio obligó a interrumpir por completo la circulación en el sector mientras se desarrollaban las tareas de extinción. Según detalló Karstan, no se permitió el paso de vehículos hasta que terminaron los trabajos y se realizó la limpieza de la calzada.

El operativo se extendió hasta aproximadamente la 1 de la madrugada de este sábado, cuando finalizaron las tareas y se pudo liberar la ruta.

En cuanto al inicio del fuego, según el relato del conductor, las primeras llamas aparecieron en los neumáticos del acoplado. El chofer intentó apagarlas con un extintor, pero no logró controlar el fuego, que se extendió por el vehículo.

Una camioneta se prendió fuego en la Ruta 22

El incendio del acoplado se produjo pocos días después de otro episodio registrado sobre la misma ruta. El 14 de octubre, una camioneta Volkswagen Amarok sufrió daños totales al incendiarse mientras circulaba a la altura del kilómetro 1.272, pasando Arroyito, en dirección a Plaza Huincul.

Según informó en ese momento a LM Neuquén Luciano López, bombero voluntario de Senillosa, el vehículo tenía un solo ocupante, que logró detenerse al advertir las llamas y dejar la camioneta fuera de la calzada. El conductor no sufrió lesiones.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Senillosa

Cuando los bomberos llegaron al lugar, el fuego ya se había generalizado y constataron que las pérdidas eran totales. En ese caso, las causas del incendio tampoco estaban determinadas y debían establecerse mediante las pericias correspondientes.