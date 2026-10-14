Una camioneta se prendió fuego en plena Ruta 22

El incidente vial tuvo lugar en la tarde de este miércoles. Intervinieron Bomberos Voluntarios de Senillosa.

Una camioneta Amarok quedó prácticamente inutilizable como consecuencia de un incendio con gran afectación cuando transitaba por la Ruta 22 , pasando Arroyito.

De acuerdo a la información de los bomberos voluntarios de S enillosa , el incidente ocurrió hoy a la altura del kilómetro 1.272 de la Ruta 22, pasando Arroyito, en dirección Neuquén- Plaza Huincul.

“Se incendió una camioneta Amarok con un único ocupante. No resultó lesionado, solo se detuvo cuando advirtió el fuego y la dejó estabcionada abajo de la calzada”, relató el bombero Luciano López del cuartel de Bomberos Voluntarios de Senillosa a LM Neuquén .

El bombero señaló que cuando llegaron al lugar, el incendio estba generalizado y constataron que los daños fueron totales. La zona era complicada porque no contaba con señal, el conductor debió avisar a algún automovilista que pudiera avisar a los bomberos y policías una vez que contara con señal para llamar.

"Las pérdidas fueron totales. Intervino también la Policía que estaba tomándole datos al conductor", sostuvo López quien agregó que se desconocen las causas que desataron las llamas que consumieron el vehículo. No obstante, eso lo determinarán las pericias.

No se vio afectado el tránsito, dado que la camioneta quedó metros abajo de la Ruta 22.

Impresionante incendio de una camioneta en el Tercer Puente

Hace poco más de un mes, otra camioneta fue protagonista de un incendio sobre la Ruta 22, pero en esa ocasión fue a la altura del tercer puente. Dado la cantidad de tránsito en ese sector, el siniestro alertó a los automovilistas que circulaban por ese sector.. Además, se registraron importantes demoras en el tránsito.

La situación sucedió alrededor de las 21 en las inmediaciones de la intersección con la Ruta 151 e involucró a una pick-up marca Fiat Adventure cabina extendida color roja, conducida por un hombre.

Consultado porLM Neuquén, el oficial principal Frank Rivas, jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, confirmó que integrantes del equipo intervinieron en el operativo para asistir en la situación.

El jefe policial explicó que el hombre, quien viajaba solo dentro de la unidad, se presentó por sus propios medios para avisar por las llamas en la casilla del Tercer Puente. El conductor logró salir por su cuenta desde el interior del vehículo antes de que el fuego avanzara.

En cuanto al motivo que originó el peligroso incidente, Rivas detalló que los primeros indicios confirman que se trató de “un desperfecto mecánico”. Sin embargo, las pericias serán las encargadas de confirmar lo sucedido.