El operativo fue realizado por personal de la Policía de la provincia de Neuquén a la altura del kilómetro 1397 en la zona de Zapala.

El procedimiento se llevó adelante en la zona de Zapala.

Un operativo de la Policía de la provincia de Neuquén, llevado adelante en los últimos días, permitió detectar una infracción a la Ley de Fauna Silvestre.

De acuerdo con la información brindada por las fuerzas de seguridad, el procedimiento fue realizado por personal de la División Tránsito Zapala , que interceptó una camioneta Toyota Hilux que transportaba animales, luego de recibir información sobre la posible sustracción de ejemplares.

El operativo se llevó a cabo a la altura del kilómetro 1397, donde los efectivos identificaron al conductor del rodado y constataron que no contaba con licencia de conducir.

Además, advirtieron que el carro de arrastre presentaba deficiencias en el sistema de luces reglamentarias.

Infracción a la Ley de Fauna Silvestre en Neuquén

Asimismo, durante la verificación de la carga, el personal policial constató que el hombre transportaba tres equinos, cuya documentación correspondiente fue presentada en el momento.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando los efectivos encontraron un ejemplar de piche sin vida en la caja de la camioneta. Ante esta situación, se dio intervención al personal de la Dirección Provincial de Fauna de Neuquén.

En este marco, las autoridades labraron el acta de infracción N.º 8676, en aplicación de la Ley Provincial N.º 2539 de Fauna Silvestre.

Finalmente, se procedió a la retención de la camioneta y del carro de arrastre, que quedaron a disposición de la División Tránsito Zapala.

Secuestro récord de astas de ciervo en un control sobre la Ruta 40

Un patrullaje preventivo realizado este domingo 11 de octubre por la Policía de la Provincia de Neuquén terminó con un increíble secuestro. La secuencia tuvo lugar en las inmediaciones de la intersección de las Rutas Nacionales 40 y 237.

Allí, los efectivos lograron incautar 155 astas de ciervo que eran transportadas en una camioneta Toyota Hilux gris y, según constató personal de Parques Nacionales, no contaban con la guía de tránsito correspondiente.

El procedimiento se desarrolló este domingo, pasadas las 12, cuando efectivos policiales identificaron el vehículo en el que circulaban dos hombres.

Durante la intervención, advirtieron que llevaban astas de ciervo y posteriormente se dio participación al organismo encargado de verificar la documentación de la carga.

Infracción y retención

A partir de esa intervención, ambos se dirigieron voluntariamente al Destacamento Nahuel Huapi, donde se continuó con el procedimiento y se convocó a personal de Parques Nacionales.

En esa dependencia se verificó la situación de las astas y la documentación requerida para su traslado.

Tras constatar la falta de la documentación, Parques Nacionales labró el acta de infracción y procedió al secuestro de las 155 astas de ciervo que eran trasladadas en la camioneta.