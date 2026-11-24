La brecha afectó una red utilizada para analizar información de fuentes públicas. Sospechan que también fueron afectados otros organismos gubernamentales.

La CIA y la inteligencia de Estados Unidos sufrieron un hackeo que expuso información no clasificada

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos sufrieron una vulneración de ciberseguridad que expuso información no clasificada de sus sistemas. La brecha fue confirmada por The New York Times y la agencia internacional Associated Press, que señalaron que el ataque afectó una red utilizada para recopilar y analizar información de fuentes públicas.

El sistema comprometido estaba destinado a obtener datos disponibles públicamente, sin acceso a material secreto o clasificado. Sin embargo, la intrusión generó preocupación por el alcance de la información expuesta y por la posibilidad de que también hayan sido afectados otros organismos del Gobierno estadounidense.

Según el informe publicado por The New York Times, la vulneración habría alcanzado sistemas de otras dependencias federales, aunque no se precisó cuáles. Tampoco se detalló cómo se produjo el ataque ni qué mecanismos de seguridad f ueron vulnerados.

Consultada sobre el incidente, la ODNI aseguró que no se registraron interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados de inteligencia. La CIA, en tanto, no respondió al pedido de comentarios.

La brecha se suma a una serie de fallos tecnológicos en Estados Unidos

El incidente se produjo en medio de una serie de problemas informáticos y de ciberseguridad que afectaron a distintas instituciones estadounidenses durante las últimas semanas.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), cuya red interna clasificada, utilizada para las comunicaciones, quedó fuera de servicio. La interrupción generó preocupación por el funcionamiento de los sistemas de inteligencia, aunque las autoridades descartaron que se hubiera tratado de un ciberataque.

La sucesión de incidentes puso en alerta a organismos estatales y empresas privadas, en un contexto marcado por la creciente complejidad de las infraestructuras digitales y las amenazas informáticas.

Estados Unidos removió al jefe de Ciberseguridad tras los fallos tecnológicos

En paralelo a la brecha de seguridad que afectó a la CIA y la ODNI, la Casa Blanca decidió remover a Sean Cairncross, quien se desempeñaba como jefe de Ciberseguridad de Estados Unidos.

El propio funcionario anunció su salida para desmentir versiones que circulaban sobre su desvinculación. Hasta el momento, ni el Ejecutivo estadounidense ni Cairncross precisaron oficialmente los términos de su salida.

Cairncross había asumido el cargo en agosto de 2025, después de haber formado parte del círculo cercano de Donald Trump durante su primer mandato y de desempeñarse como director de operaciones del Comité Nacional Republicano en 2016.

Su salida se produjo luego de una serie de fallos tecnológicos que provocaron interrupciones en distintos servicios. Los problemas afectaron temporalmente el tráfico aéreo, cajeros automáticos, correos electrónicos y plataformas de almacenamiento en la nube, además de sistemas de empresas como Microsoft y Apple, entidades bancarias, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la red interna de la NSA.

Las interrupciones tuvieron consecuencias en el transporte, las comunicaciones y el comercio electrónico, con impacto sobre millones de usuarios.

Especialistas y funcionarios atribuyeron los problemas a una combinación de infraestructuras obsoletas, sistemas excesivamente complejos y la necesidad de reforzar las redes frente a nuevas amenazas vinculadas con la inteligencia artificial.

Kirsten Davies asumirá la conducción de Ciberseguridad

En reemplazo de Cairncross, asumirá de manera interina Kirsten Davies, actual directora de Información del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su designación fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de una publicación en la red social X.

“Felicitamos a la nueva Directora Nacional de Ciberseguridad, Kirsten Davies; esperamos trabajar juntos para fortalecer la ciberseguridad de Estados Unidos”, expresó Rubio.

La llegada de Davies se produce en un momento de preocupación por la seguridad de las redes gubernamentales y la continuidad de los servicios tecnológicos estratégicos del país.