El certamen volverá a territorio norteamericano y tendría representantes de Conmebol y Concacaf, mientras todavía resta definir ciudades, estadios y fechas.

La Copa América 2028 se encamina a disputarse nuevamente en Estados Unidos y repetiría buena parte del modelo utilizado en la edición de 2024 . Además de volver al país norteamericano, la intención es contar con 16 selecciones , divididas entre los diez integrantes de la Conmebol y seis representantes de la Concacaf .

La elección de Estados Unidos fue comunicada por Alejandro Domínguez , presidente de la Conmebol , a las federaciones sudamericanas, según informó el periodista brasileño Lauro Jardim , de O Globo . Aunque todavía resta el anuncio formal con todos los detalles, diferentes medios también adelantaron cómo comenzaría a estructurarse el próximo torneo continental.

Además, la planificación contempla mantener el esquema de las últimas ediciones realizadas en suelo estadounidense: las diez selecciones de Sudamérica más seis equipos provenientes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe .

De concretarse ese formato, será similar al utilizado en otras ediciones de este certamen: Copa América 2024 y en la Copa América Centenario 2016, las otras dos ocasiones en las que la competencia se desarrolló en Estados Unidos.

Cómo se definirían los participantes de Concacaf

Uno de los aspectos que todavía deberá resolverse es el sistema de clasificación para las seis plazas correspondientes a la Concacaf. En la edición de 2024, los lugares se determinaron a partir del rendimiento en la Liga de Naciones de Concacaf y posteriores repechajes.

Entre los equipos considerados aparece México, aunque todavía no fue establecido el mecanismo que permitirá acceder al torneo. Por ese motivo, la presencia de las selecciones de la región dependerá de los criterios que anuncien ambas confederaciones.

La posibilidad de repetir un torneo de 16 participantes permitiría mantener cuatro grupos de cuatro equipos y una fase eliminatoria desde los cuartos de final, tal como ocurrió en 2024, aunque el formato definitivo todavía no fue confirmado.

Los Juegos Olímpicos, un factor para definir las sedes

La organización tendrá además una particularidad importante a la hora de establecer el calendario. Durante el verano estadounidense de 2028 también se desarrollarán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, previstos entre julio y agosto.

La coincidencia obligará a coordinar las fechas y, especialmente, la elección de las ciudades y estadios que recibirán los partidos. Hasta el momento no trascendió cuáles serán las sedes utilizadas ni cuándo comenzará la competencia.

Estados Unidos llegará a esa nueva organización después de haber recibido varios de los principales eventos futbolísticos internacionales: organizó la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 y compartió con México y Canadá la sede del Mundial 2026.

El último antecedente de Argentina

La última edición disputada allí terminó con la consagración de la Selección argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 1-0 a Colombia en la final de 2024, gracias al gol de Lautaro Martínez durante el tiempo suplementario.

De esta manera, la Albiceleste podría volver cuatro años después al mismo país en el que consiguió su última Copa América. Antes, sin embargo, la organización deberá confirmar oficialmente el calendario, las sedes y el sistema de clasificación para los seis representantes de la Concacaf.